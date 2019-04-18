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النيابة تصرح بدفن شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالعياط

الخميس، 18 أبريل 2019 08:48 م
النيابة تصرح بدفن شاب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بالعياط جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة مواطن لقى مصرعه اليوم الخميس، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد ،   بإحدى قرى العياط، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى مركز شرطة العياط بلاغا بمصرع أحد الأشخاص  بقرية المتانيا، بعدما صدمه قطار ،  فانتقل رجال المباحث بإشراف العقيد على عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية، وكشفت التحريات أنه أثناء عبور "حمدى.ك" السكة الحديد صدمه قطار، مما أسفر عن مفارقته الحياة فى الحال، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 

 


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