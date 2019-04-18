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الخميس، 18 أبريل 2019 02:08 م
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المصرف العربى للتنمية فى أفريقيا يمنح مالى قرضا بقيمة 30 مليون دولار

الخميس، 18 أبريل 2019 01:53 م
المصرف العربى للتنمية فى أفريقيا يمنح مالى قرضا بقيمة 30 مليون دولار 30 مليون دولار قرضا من المصرف العربى للتنمية لبنك التضامن المالى فى أفريقيا
أ ش أ
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منح المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا قرضًا بقيمة ثلاثين ملايين دولار لبنك التضامن المالى.

وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة بمالى فى بيان اليوم الخميس، أوردته صحيفة (الصحراء) الموريتانية- أن القرض تم خلال اتفاقية بين المؤسستين، مشيرا إلى أن هذه الموارد ستوجه لتمويل العمليات التجارية بين الشركات فى مالى والدول العربية.

ويشار إلى أن المصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا قدم قروضا بنحو 140 مليون دولار، استفادت منها عدة بنوك فى (السنغال والكونغو الديمقراطية ونيجيريا).


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