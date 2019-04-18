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المشدد 5 سنوات لمتهمين بقتل حداد بسبب خلافات الجيرة فى الشرقية

الخميس، 18 أبريل 2019 10:27 ص
المشدد 5 سنوات لمتهمين بقتل حداد بسبب خلافات الجيرة فى الشرقية هيئة المحكمة - صورة أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الخميس، 3 أشخاص بالسجن المشدد 5 سنوات لقيامهم بقتل حداد جارهم بسبب خلافات الجيرة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحى.
 
تعود أحداث القضية رقم  33751 لسنة 2014جنايات مركز بلبيس، ليوم 6 أغسطس، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، بوصول "محمد محمدى عبد الهادى" حداد للمستشفى العام جثة هامدة.
 
وتوصلت التحريات التى قام بها المقدم أحمد العزازى، رئيس مباحث بلبيس، إلى قيام "إدريس ع ن" وشقيقه "نبيل" و"إبراهيم ع ن" بقتل المجنى عليه بطلق نارى، وذلك على إثر حدوث مشاجرة بين شقيق المجنى عليه والمتهم الثالث، وعلى أثرها حضر المجنى عليه لدرء الاعتداء عن شقيقه فقام المتهم الأول بشل حركته والإمساك بيده من الخلف وأمر الثانى بقتله من فرد خرطوش بحوزته، وقيام المتهم الثالث بوضع مطواة على رقبته للحيولة دون التدخل ودرء الاعتداء عن المجنى عليه، تم القبض علي المتهمين وإحالتهم من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم بالحكم عليهم بالسجن المشدد 5 سنوات.
 

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