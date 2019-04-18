المؤبد لنجار قتل عاملًا بسبب خلافات الجيرة بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، نجار موبيليا بالسجن المؤبد، لقيامه بقتل عامل، جاره، بسبب خلافات الجيرة.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحي.

وتعود أحداث القضية رقم 42734 لسنة 2017 جنايات مركز بلبيس، ليوم 25 أغسطس، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد بلاغا يفيد وصول" أحمد ال م ع" 25 سنة، عامل للمستشفي العام بمركز بلبيس جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري.

وتوصلت تحريات الرائد نبيل غيث رئيس مباحث المركز، إلي قيام "إبراهيم أ إ ع" 32 سنة، نجار موبيليا مقيم بندر بلبيس، إلي نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه ووالده وشقيقة المتهم، وذلك أمام مسكن المتهم، وأثناء علم المتهم بالمشادة وبتواجد المجني عليه أسفل مسكنه توجه نحوه حاملا سلاح ناري فرد خرطوش، وأطلق صوبه عيارا ناريا قاصدا إزهاق روحه، وتم القبض علي المتهم وإحالته من قبل النيابة العام لمحكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المؤبد.