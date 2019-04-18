القومي للمرأة بأسوان ينظم ندوة للتعريف بمكاسب المرأة في التعديلات الدستورية الجديدة

أسوان - ندى سليم

نظمت وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالتعاون مع فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، اليوم الخميس ندوة للتوعية بأهمية المشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بديوان عام المحافظة.

ومن جانبها أوضحت فاطمة النبوية، رئيس الوحدة، أن هدف الندوة التعريف وإلقاء الضوء على عدد من المواد الدستورية وتعديلاتها والتى تؤكد على دور المرأة سياسياً وتفرض تمكيناً دستورياً للمرأة من خلال كوتة تصل الى 25% من مقاعد المجالس النيابية، مما يمثل إنتصاراً للمرأة المصرية على صعيد التمكين السياسى الذى ينعكس بالضرورة على المجتمع المصرى بكل مكوناته الإجتماعية، لافته إلى أن المرأة الأسوانية وخاصة العاملة تقود أسرتها بقدرات هائلة داخل وخارج المنزل حيث أن نسبة كبيرة من السيدات بالمجتمع الأسوانى تشارك مع الرجل جنباً إلى جنب فى توفير المطالب المعيشية ، بجانب أنها تتصدر مشهد العمل العام سواء فى المؤسسات والجمعيات الأهلية أو الوظائف الحكومية أو المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر .