القومى للمرأة مشيدا بتصريحات محمد صلاح عن احترام النساء: قصة نجاحه ملهمة للشباب والاطفال

توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بالشكر والتقدير للاعب المصرى العالمى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى ،على تصريحاته الأخيرة عن المرأة خلال حواره مع مجلة التايم الامريكية ، والتى وجه فيها كلمة الى الرجال فى الشرق الاوسط قائلا "نحتاج لأن نغير من الطريقة التى نعامل بها النساء فى ثقافتنا... إنه أمر غير اختيارى" ، وأضاف: "أدعم (حقوق) المرأة أكثر من ذى قبل، لأننى أعتقد أنها تستحق أكثر مما يعطيها (الرجال) الآن".

واعربت الدكتورة مايا مرسى عن تقديرها للكلمات الراقية من اللاعب الخلوق والانسان محمد صلاح والذى دائما ما يعرب عن تقديره واحترامه للمراة ولدورها ودعمه ومساندته لها ، مشيره ان محمد صلاح نجم محبوب فى مصر والعالم اجمع ،وقصة نجاحه ملهمة للشباب والاطفال داخل مصر وخارجها ، متمنية ان تُحدث كلماته أثر كبير فى تغيير نظرة الرجال والشباب والأجيال القادمة فعلا نحو المرأة في الشرق الاوسط، وان نلمس مزيدا من الادراك للقيمة الحقيقية للمراة ومكانتها،وأن يحدث تغييرا حقيقيا مستقبلا.

جدير بالذكر ان محمد صلاح كان اول الداعمين لحملة لأنى رجل التى اطلقها المجلس فى وقت سابق ، وكان للتعليق الذى نشره على حسابه الخاص على تويتر وقت بدء الحملة رسميا ، صدى كبير على متابعيه من الشباب.



