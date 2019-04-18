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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالعبور

الخميس، 18 أبريل 2019 12:58 م
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بالعبور حبس -ارشيفية
القليوبية - نيفين طه
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ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطلين لتكوينهما تشكيل عصابي تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب التسلق من خلال المنافذ تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكانت قد وردت معلومات للمقدم أحمد عبد العليم رئيس مباحث شرطة العبور مفادها قيام كل من "ضياء .و. ع" 18سنة، ومقيم الحى السادس - دائرة قسم شرطة العبور، و"اسلام.ع" 17 سنة، عاطل ومقيم ذات العنوان، بتكوينهما تشكيلا عصابياً فيما بينهما تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب التسلق والدلوف من خلال المنافذ .

وجرى إخطار العميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية بالقليوبية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما بأكمنه أعدت لذلك وبمواجهتهما أمام العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى وأقرا بارتكابهما الوقائع الآتية، واقعة المحضر رقم 4934 لسنة 2019م جنح قسم شرطة العبور، بلاغ المدعوة "أسماء .ع .ع" 45 سنة، ربة منزل ومقيمة الحى السادس العبور، سرقة عدد 3 شاشة تليفزيون عرض من داخل مسكنها، واقعة المحضر رقم 4740 لسنة 2019م جنح العبور بلاغ المدعوة "هويدا .ع .ق" 45 سنة موظفة ومقيمة نفس العنوان بسرقة شاشة تليفزيون عرض من داخل مسكنها، واقعة المحضر رقم 4943 لسنة 2019م جنح العبور، بلاغ المدعو "حسن . ى" 41 سنة، حارس عقار ومقيم الحى السادس العبور بسرقة مبلغ مالى من داخل مسكنه .

وتم بإرشاد المتهمين ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما المدعو "مصطفى. ف. ق  "على وشهرته (صدام) 33 سنة، تاجر خردة ومقيم الحى السادس – دائرة قسم شرطة العبور وآخر مصر القديمة – القاهرة السابق اتهامه فى قضية (أموال عامة) أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بصحة اعترافات المتهمين وتم التحفظ على المضبوطات، بعرض المسروقات على المجنى عليهم تعرفوا عليها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4946 لسنة 2019 جنح قسم شرطة العبور.


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