العثور على شابة مهووسة بمذبحة فى مدرسة أمريكية ميتة بعد ملاحقة أمنية

رويترز

عثرت السلطات فى ولاية كولورادو الأمريكية على شابة عمرها 18 عاما، مهووسة بمذبحة وقعت فى مدرسة فى عام 1999، ميتة وذلك بعدما تسببت فى ملاحقة أمنية واسعة النطاق قبل أيام من الذكرى السنوية العشرين للحادث.

وقال دين فيليبس المسؤول بمكتب التحقيقات الاتحادى فى دنفر إن السلطات وجدت جثة سول بايس وهى طالبة من سيرفسايد بولاية فلوريدا على بعد 64 كيلومترا غربى مدرسة كولومباين الثانونية، التى وقعت بها المذبحة، فى حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلى يوم الأربعاء.

وأضاف فيليبس خلال مؤتمر صحفى أن جثة بايس وجدت بمفردها فى منطقة غابات بمقاطعة كلير كريك وأنها أطلقت النار فيما يبدو على نفسها من بندقية اشترتها بعد وصولها إلى كولورادو من ميامى فى وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال فيليبس إن بايس اشترت 3 تذاكر طيران ذهاب فقط لثلاثة أيام متتالية وسافرت إلى كولورادو في اليوم الأول 15 من أبريل.

وأضاف "توجهت مباشرة إلى المتجر لشراء السلاح... كانت هناك مخاوف بشأنها في ميامى عندما تغيبت عن المكان".

ومن المتوقع إعادة فتح مدارس دنفر اليوم الخميس بعد أن أغلقت أمس الأربعاء بينما بحث مكتب التحقيقات الاتحادي وأفراد من شرطة مقاطعة جيفرسون وقوات أمن من ولاية كولورادو عن بايس.