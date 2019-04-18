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العثور على جثة شاب مقتول بطلق نارى بالدقهلية وملقى بأحد الزراعات

الخميس، 18 أبريل 2019 12:51 م
العثور على جثة شاب مقتول بطلق نارى بالدقهلية وملقى بأحد الزراعات جثة
الدقهلية شريف الديب
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عثر أهالي مركز دكرنس على جثة شاب مقتول على  طريق كفر أبو ناصر البشمور التابع لدائرة المركز. 

وتلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز دكرنس بالعثور على جثة لشاب مقتول على أحد الطرق الفرعية التابعة لدائرة المركز داخل أحد الزراعات.
 
وعلي الفور انتقل الرائد أبو العزم فتحي رئيس مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتبين أن المجني عليه فى العقد الثالث من العمر، ومصاب بطلق ناري فى الرأس، وتم إخطار النيابة العامة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دكرنس العام، وجارى تحرير محضر بالواقعة، وعلى الجانب الآخر تم تشكيل فريق بحث، لكشف ملابسات الحادث وأسباب تواجد المجني عليه فى مكان الواقعة.
 
 

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