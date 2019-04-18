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العالم فاروق الباز يعلن عن جائزة باسمه للتميز العملى لطلاب علوم عين شمس

الخميس، 18 أبريل 2019 03:50 م
العالم فاروق الباز يعلن عن جائزة باسمه للتميز العملى لطلاب علوم عين شمس العالم المصرى الدكتور فاروق الباز
كتب محمود راغب
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استقبل منذ قليل الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، العالم المصرى الدكتور فاروق الباز، بحضور ومشاركة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وخلال زيارة العالم المصرى فاروق الباز لجامعة عين شمس، حرص على زيارة كلية العلوم، حيث عقد لقاء مفتوحا مع طلاب وأساتذة الكلية، واستقبله الطلاب استقبال حافل بالهتافات والتصفيق، فيما قدم له أحد الطلاب باقة من الورود، والتف حوله الطلاب لالتقاط السيلفى.

استقبال حافل للعالم فاروق الباز بعلوم عين شمس والطلاب يهتفون باسمه ويهدونه الورود
استقبال حافل للعالم فاروق الباز بعلوم عين شمس والطلاب يهتفون باسمه ويهدونه الورود

قال الدكتور فاروق الباز، إنه تخرج فى جامعة عين شمس، والجامعة لها فضل كبير عليه، مشيرًا إلى أن الشهادة التي سيحصل عليها الطلاب من جامعة عين شمس، تعني أنه من اليوم فصاعدًا أصبحت قادرًا على تعليم نفسك.

استقبال حافل للعالم فاروق الباز بعلوم عين شمس والطلاب يهتفون باسمه ويهدونه الورود

وأضاف الباز، أنه سيتكفل بجائزة للطلاب المتميزين والمتميزات تحت اسم "فاروق الباز للتميز العلمي" يحصل عليها سنويًا طالب وطالبة.

وأوضح العالم الكبير، أن الجائزة التي سيمنحها للمتميزين سيكون قيمتها ١٠ آلاف جنيه للطالب، ونفس القيمة للطالبة التي ستحصل على الجائزة أيضًا، مشيرًا إلى أن الجائزة سيحصل عليها الأول على الدفعة، والأولى على الدفعة من الطالبات.

استقبال حافل للعالم فاروق الباز بعلوم عين شمس والطلاب يهتفون باسمه ويهدونه الورود

 


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جامعه عين شمس

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فاروق الباز

العالم فاروق الباز




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