video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 09:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصين تدعو لتعزيز العمليات السياسية والسلمية فى دارفور

الخميس، 18 أبريل 2019 08:37 ص
الصين تدعو لتعزيز العمليات السياسية والسلمية فى دارفور نائب المندوب الصينى الدائم لدى الأمم المتحدة وو هاى تاو
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد نائب المندوب الصينى الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاى تاو" ضرورة المضى فى تعزيز العمليات السياسية والسلمية فى إقليم دارفور بالسودان.
وقال تاو - فى كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولى حول الوضع فى السودان وجنوب السودان نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس، "فى الوقت الحالى، تمر دارفور بمرحلة حاسمة، تنتقل فيها من حفظ السلام إلى بناء السلام، ويتعين على المجتمع الدولى الاستمرار فى تعزيز العمليات السياسية والسلمية ذات الصلة؛ من أجل تحقيق انتقال مطرد وسلس".
وأضاف تاو "يتعين على كل الأطراف الاستمرار فى ممارسة ضبط النفس، وتجنب استخدام القوة، وحماية السلام والاستقرار بشكل مشترك فى دارفور"، متابعا أنه "على بعض الجماعات المعارضة والمسلحة التخلى عن التسوية العسكرية بجدية حقيقية، والمشاركة الفعالة في عملية السلام، وتسوية التوترات والخلافات فيما بينها سياسيا، عبر الحوار والتشاور".
وحول الوضع الإنساني، قال السفير الصيني "من الضروري المضي في تقديم المساعدة الإنسانية والدعم الاقتصادي، حيث لا يزال الوضع الإنساني في دارفور يشكل تحديا"، معتبرا أن أساس التنمية الاقتصادية والاجتماعية لايزال ضعيفا، وأن تلك العوامل ستؤثر على السلام والاستقرار طويلي الأجل في دارفور، ويتعين على المجتمع الدولي مواصلة الوفاء بالتزامه عبر المشاركة الفاعلة في المساعدة الإنسانية والدعم الاقتصادي".
وتابع تاو "يتعين أن ينصب التركيز في الوقت الراهن على تقديم المساعدة في عودة وتوطين السودانيين النازحين داخليا، وبناء وتعزيز البنية الأساسية المحلية، ودعم التنمية الزراعية".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فريق أممى يصل شمال دارفور بالسودان لتقييم عمل بعثة "يوناميد"

الأمم المتحدة: وصول 2200 شخص فارين من شرق جبل مرة لجنوب دارفور

الصين

دارفور

السودان

الأمم المتحدة

أخبار العرب

عرب وعالم




لا تفوتك
مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة