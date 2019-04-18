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الشباب والرياضة تنفذ برامج تدريبية وتوعية متعددة لخدمة شباب شمال سيناء

الخميس، 18 أبريل 2019 10:30 م
الشباب والرياضة تنفذ برامج تدريبية وتوعية متعددة لخدمة شباب شمال سيناء شباب شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين
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قدمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء خدمات توعوية ورياضية لقطاع الشباب فى المدن والقرى.

وأوضح ايهاب حسن عبدالوهاب،  مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء فى تصريح لـ " اليوم السابع"، أنه فى ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحى،  وزير الشباب والرياضة،  بضرورة تفعيل دور الفتاة والمرأة  ، نفذت إدارة شباب "نخل"، فى وسط سيناء ندوة تثقيفية للفتيات  والسيدات، كان محورها حول أهمية مشاركة المرأة فى أنشطة المجتمع بمركز شباب نخل، للأستفادة من الخدمات المتوفرة بالمركز.

وأضاف عبد الوهاب ، فى إطار تشجيع الشباب على المشاركة المجتمعية نفذ فريق الفتاة بمركز شباب ضاحية السلام زيارة لدار الرعاية المتكاملة للأيتام بحى العبور، وتنفيذ مهرجان اليوم الرياضي بالصالة المغطاه بالعريش، بتعاون مشترك مع مديرية الشباب والرياضة ومنطقة شمال سيناء الأزهرية وتحت رعاية اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تحت عنوان  "سيناء امنة "، خلاله استعرض شباب المحافظة مواهبهم فى مجال التميز الرياضى والفنى والثقافى.

وأشار مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، إلى أنه فى اطار مشاركة شباب شمال سيناء فى مختلف الأنشطة على مستوى الجمهورية، شارك وفد من شباب المحافظة بفوج أهل مصر لشباب وفتيات ابناء القبائل الحدودية، مع شباب محافظات جنوب سيناء، والوادي الجديد ، والبحر الأحمر، واسوان، ومرسي مطروح في زيارة معالم محافظة القاهرة، وحضور وندوات تحديات الأمن القومى .

 

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