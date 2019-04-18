السفير المصرى فى نيوزيلندا: المصريون بالخارج على وعى تام بحقوقهم الدستورية

كتب- هاشم الفخرانى - أحمد جمعة

قال السفير المصرى فى نيوزيلندا طارق الوسيمى إن السفارة المصرية فى نيوزيلندا فتحت أبوابها لأبناء الجالية للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، مؤكدا أن السفارة أنجزت كل الاستعدادات للازمة وأخطرت الجالية المصرية لحثها على المشاركة.

وطالب السفير طارق الوسيمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الخميس، المواطنين المصريين بالمشاركة فى الاستفتاء على بعض مواد الدستور، مؤكدًا أن ذلك حق دستورى أصيل للمواطنين المصريين وعليهم الإدلاء بآرائهم لتحقيق مستقبل أفضل لوطننا الغالى مصر، مؤكدًا أن المصريين فى الخارج على وعى تام بحقوقهم الدستورية ومتحمسين للمشاركة فى الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.