السجن المشدد 7 سنوات لـ "عربجى" استغل الأطفال بالتسول فى العجوزة

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوى، بمعاقبة "عربجى" لمتاجرته بالبشر بالعجوزة وهتك عرض أحد الأطفال، بالسجن المشدد 7 سنوات.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة شمال الجيزة؛ برئاسة المستشار محمد المنشاوى المحامى العام الأول، فى القضية 24243 لسنة 2018 جنايات العجوزة، أن المتهم "إسلام خالد" 23 سنة "عربجي"، فى غضون شهر أكتوبر 2018 بدائرة قسم العجوزة آوى المجنى عليه "مصطفى رمضان"، والمجنى عليهم الأطفال "كريم عبد الشافى، و إبراهيم محمد،و أحمد محمد، و عبد الظاهر مصطفي، و عاشور عاطف"، بقصد استغلالهم فى أعمال التسول للحصول على ربح مادى بعد أن أجبرهم على استجداء المارة للحصول على مبالغ مالية كان يتحصل عليها منهم لاحقا.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بهتك عرض المجنى عليه "م.ر" بالقوة والتهديد.