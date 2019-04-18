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الحبس 3 سنوات لعاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

الخميس، 18 أبريل 2019 10:50 ص
الحبس 3 سنوات لعاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية حبس - ارشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب رئيس الدائرة الثالثة، وبعضوية المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، والمستشار يحيى عدلى حسنى، والمستشار إيهاب السيد شحاتة، وأمانة سر مصطفى البهلوان، سعيد أبو صالح، بحبس "محمد.أ" عاطل 3 سنوات، وذلك لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز قويسنا.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد تمكن الرائد أحمد خليل رئيس مباحث مركز قويسنا، من ضبط "محمد.أ" عاطل بحوزته مواد مخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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