video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 01:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم تؤكد 9 مليون طالب شاركوا فى مسابقة تحدى القراءة العربى

الخميس، 18 أبريل 2019 12:52 م
التعليم تؤكد 9 مليون طالب شاركوا فى مسابقة تحدى القراءة العربى وزارة التربية و التعليم
كتب محمود طه حسين
إضافة تعليق
أعلنت سمية صديق مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى و منسق عام مشروع تحدى مشروع القراءة العربي بوزارة التربية والتعليم ، عن أعداد المشاركين في مسابقة تحدي القراءة العربى فى مصر خلال العام 2018/2019.
 
وقالت صديق، خلال كلمتها بالحفل الختامى لمسابقة تحدي القراءة العربى ، أن عدد الطلاب الذين شاركوا في المسابقة وصل إلى  9 مليون و 424 ألف و374 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، من 15 ألف و 400 مدرسة داهل 278 إدارة تعليمية.
 
وأضافت صديق، أن عدد الطلاب المشاركين في التصفيات على مستوى الجمهورية 648 ، أما عدد الطلاب المشاركين في التصفيات على مستوى المديريات التعليمية 18 ألف و 210 طالب ، وبلغ عدد الطلاب الذين انهوا قراءة 50 كتاب وشاركوا في التصفيات على مستوى المدرسة والإدارة 2 مليون و 378 ألف و 486 طالب وطالبة.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. المدارس تتزين بعلم مصر استعدادا للاستفتاء على التعديلات الدستورية

هيئة ضمان الجودة: اعتماد 93 كلية وبرنامج

التربية والتعليم

مسابقة تحدى القراءة العربى

اخبار اليوم

اخبار التعليم




لا تفوتك
مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة