التعليم تؤكد 9 مليون طالب شاركوا فى مسابقة تحدى القراءة العربى

كتب محمود طه حسين

أعلنت سمية صديق مدير عام الإدارة العامة للمكتبات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى و منسق عام مشروع تحدى مشروع القراءة العربي بوزارة التربية والتعليم ، عن أعداد المشاركين في مسابقة تحدي القراءة العربى فى مصر خلال العام 2018/2019.

وقالت صديق، خلال كلمتها بالحفل الختامى لمسابقة تحدي القراءة العربى ، أن عدد الطلاب الذين شاركوا في المسابقة وصل إلى 9 مليون و 424 ألف و374 طالب وطالبة على مستوى الجمهورية ، من 15 ألف و 400 مدرسة داهل 278 إدارة تعليمية.

وأضافت صديق، أن عدد الطلاب المشاركين في التصفيات على مستوى الجمهورية 648 ، أما عدد الطلاب المشاركين في التصفيات على مستوى المديريات التعليمية 18 ألف و 210 طالب ، وبلغ عدد الطلاب الذين انهوا قراءة 50 كتاب وشاركوا في التصفيات على مستوى المدرسة والإدارة 2 مليون و 378 ألف و 486 طالب وطالبة.