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البنك الدولى يعلن عن مشروع بقيمة 200 مليون دولار لدعم ريادة الأعمال بمصر

الخميس، 18 أبريل 2019 07:41 ص
البنك الدولى يعلن عن مشروع بقيمة 200 مليون دولار لدعم ريادة الأعمال بمصر البنك الدولى
أ ش أ
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أعلن البنك الدولى عن مشروع جديد بقيمة 200 مليون دولار لدعم الإصلاحات الرامية إلى توفير مزيد من الفرص للشباب والنساء فى مصر، إذ سيركز المشروع على زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز امكانية حصولها على الائتمان، إذ تمثل هذه الشركات مصدرا رئيسيا للنمو وخلق فرص العمل. 
وأوضح بيان صحفي للبنك اليوم الخميس، على موقعه الإلكترونى، أن المشروع، الذى أطلق عليه اسم "تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل"، يستهدف معالجة العقبات الرئيسية التى يواجهها الشباب والنساء عند بدء النشاط التجارى فى ظل سيطرة البنوك على النظام المالى وتقديمها قروضا للشركات الراسخة فى المقام الأول. 
وقالت مارينا ويس، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولى "لقد أظهرت مصر التزاما قويا بإصلاح اقتصادها.. وبينما بدأت الإصلاحات تؤتى ثمارها، فإن تمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل هو جزء لا يتجزأ من تحقيق نمو مستدام وشامل، ونحن فخورون بأننا ندعم رواد الأعمال فى كل أنحاء مصر، وخاصة النساء والشباب الذين ما زالوا امكانات مصر القيمة لكنها الأقل استغلالا."
وأضاف البنك أنه سيتم ضخ 145 مليون دولار عبر المؤسسات المالية غير المصرفية التي تمنح قروضًا للشركات الصغيرة التي يقودها شباب ونساء، والمقترضين للمرة الأولي، والشركات الصغيرة في المناطق الأقل نمواً في جميع أنحاء مصر. كما سيمول المشروع فرص التدريب للشركات الجديدة عبر دورة حياة المشروع لبناء المهارات والقدرات اللازمة.


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