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"البحوث الإسلامية" يتيح إصداراته العلمية عبر موقعه الإلكترونى لتيسير الوصول إليها

الخميس، 18 أبريل 2019 10:47 ص
"البحوث الإسلامية" يتيح إصداراته العلمية عبر موقعه الإلكترونى لتيسير الوصول إليها مجمع البحوث الاسلامية - ارشيفية
كتب لؤى على
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بدأ مجمع البحوث الإسلامية نشر إصداراته من السلسلة العلمية على موقعه الإلكتروني الرسمي عبر بوابة الأزهر الشريف، لإتاحة محتوياتها العلمية بشكل ييسر للقارئ الحصول عليها داخل مصر وخارجها، وذلك بهدف تحقيق مزيد من التواصل الثقافي الفعّال بين الأزهر الشريف وجميع الناس في مختلف أنحاء العالم، يأتي ذلك في إطار تفعيل الدور العالمي للأزهر الشريف في ظل توجيهات الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتورأحمد الطيب، حيث تأتي تلك المبادرة التي يقوم بها المجمع بعد النجاح الذي حققته تلك الإصدارات العلمية في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخمسين، وكذلك معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، حيث تميّزت السلسلة العلمية للمجمع بالتنوع والثراء العلمي والاشتباك مع الواقع.
 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. محيي الدين عفيفي إن الاهتمام بنشر السلسلة العلمية للمجمع بأشكال مختلفة؛ سواء من خلال النشر الورقي أو النشر الإلكتروني يأتي في إطار تعظيم سبل الاستفادة من إصدارات المجمع، واستعادة دوره في تشكيل وعي ووجدان المجتمع، وحماية العقول من محاولات العبث الفكري التي تتم ممارستها باسم الدين؛ لأن الوطن يمر بمرحلة حاسمة تستوجب التركيز على قضية الوعي، والمواجهة الحاسمة للتحديات الراهنة التي تتعلق بسوء فهم الدين مما أدى إلى انتشار الإلحاد والتطرف، بسبب سوء الفهم للدين وسوء التناول والعرض، وطريقة التعامل مع القضايا الجدلية.
 
أضاف عفيفي أنه انطلاقا من تلك الرؤية فإن المجمع يعمل على بيان المنهجية العلمية للأزهر الشريف الذي يتميز بالسماحة والاعتدال والوسطية، حيث تتناول تلك الإصدارات قضايا فكرية مهمة؛ كقضايا الحاكمية والجهاد ودار الإسلام ودار الحرب والخلافة والولاء والبراء وغير ذلك من القضايا الجدلية.
 
أوضح الأمين العام أن تلك الإصدارات لها تأثيرها الفعال في ترسيخ القيم العليا في حياة الناس، ومنها ثقافة الانتماء للوطن وحماية مقدراته.
 
وأشار إلى أن السلسلة العلمية للمجمع تهتم أيضا بجانب الأسرة والمجتمع اهتمامًا كبيرًا؛ حيث تركز على قضايا أسرية متنوعة، ومنها: التفكك الأسرى وآثاره الاجتماعية، العنف المدرسي.. الأسباب والعلاج، المسئولية الأسرية بين الواقع والمأمول، التغيرات المعاصرة وأثرها في العلاقات الاجتماعية والأسرة.
 
ويمكن متابعة تلك الإصدارات العلمية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمجمع من خلال الدخول على الرابط الآتي:
http://www.azhar.eg/magmaa/books

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