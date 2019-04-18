video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 11:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الإعدام شنقًا والسجن 3 سنوات للمتهمين بقتل جارهم بسبب خلافات الجيرة

الخميس، 18 أبريل 2019 10:38 ص
الإعدام شنقًا والسجن 3 سنوات للمتهمين بقتل جارهم بسبب خلافات الجيرة هيئة المحكمة
الشرقية – فتحية الديب
إضافة تعليق
صدقت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، على قرار مفتي الديار المصرية، بمعاقبة نجارين بالإعدام شنقًا، وعاقبت شقيق أحدهما بالسجن 3 سنوات، لاتهامهم بقتل عامل جارهم بسبب خلافات الجيرة.
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلواني، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحي.
 
وتعود أحداث القضية رقم 31405 جنايات مركز بلبيس لسنة 2015، ليوم 12 إبريل، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس، يفيد تلقى بلاغ بوصول "سعيد ع م" 38 سنة عامل بمصنع بالعاشر من رمضان للمستشفي العام بمركز بلبيس جثة هامدة إثر إصابته بطلق ناري وطعنة بالصدر.
 
وتوصلت تحريات المقدم أحمد العزازي، رئيس مباحث المركز، إلي قيام "أحمد ع ف ع" 18 سنة، نجار موبيليا، ونجل عمه "محمد أ ف ع" 19 سنة، نجار مقيميان مركز بلبيس، وشقيقه "محمود" بإرتكاب الواقعة، والتعدى علي المجني عليه من الخلف أثناء قيادته دراجة نارية وإصابته بطلق ناري، بسبب خلافات الجيرة وحدوث مشادات بين السيدات من الجانبين، وتم القبض علي المتهمين وإحالتهم من قبل النيابة العام لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم بالإعدام شنقا للمتهمين الأول والثاني والمشدد 3 سنوات للمتهم الثالث.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الإعدام شنقاً لزوجة وعشيقها لاتهامهما بقتل الزوج بالتجمع الخامس

اخبار المحافظات

اخبار مصر

الشرقية

اخبار الشرقية

جنايات الزقازيق

جريمة قتل

بلبيس

اعدام




لا تفوتك
مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

مصر التحدى والإنجاز.. إنشاء شبكة طرق لم تنفذ خلال الـ100 عام ماضية

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

فى 5 خطوات.. تعرف على طريقة تصويت الوافدين خارج محال إقامتهم

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

محمد صلاح يسجل ويصنع فى تأهل ليفربول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. الريدز يقصي بورتو البرتغالي ويصطدم ببرشلونة فى نصف النهائي.. توتنهام يطيح بمانشستر سيتي بعد مباراة ماراثونية.. وصدام جديد بين ميسي وصلاح

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

قصف جبهة لـCNN والإخوان.. القناة الأمريكية تطرح استطلاع موجه سياسيا ضد تعديل الدستور.. ورواد "تويتر" يصوتون بـ"نعم" ويفضحون فشل الإخوان فى الحشد للتصويت بـ"لا".. والنتيجة تكشف وعى الشارع ونجاح جلسات الحوار

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

طفل تونسى يُجبر على شرب الخمر والتدخين فى عيد ميلاده بحضور والدته.. فيديو

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

فيسبوك يضيف مميزات جديدة للحسابات ببريطانيا.. اعرفها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة