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ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بسهم البنك الأهلى المتحد

الخميس، 18 أبريل 2019 01:17 م
ارتفاع طفيف لبورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بسهم البنك الأهلى المتحد بورصة البحرين - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.10% رابحا عدد 1.45 نقطة ليغلق عند مستوى 1446.18 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية.

 

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 9.6 مليون سهم، بقيمة قدرها 2.9 مليون دينار  بحرينى.

 

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة 11.61% مدفوعا بسهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.60%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 2.21% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.69%، وانخفض قطاع الخدمات بنسبة 0.91% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 2.50%.


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