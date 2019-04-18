ابعت صورتك من أى دولة وأنت فى طابور الاستفتاء..ولاد بلدك هيشوفوك

كتب رامى محيى الدين

تفتح سفارات مصر بجميع الدول غدًا أبواب لجان التصويت لاستقبال المواطنين الذين سيتوافدون للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية.

وفى هذا الإطار يدعو اليوم السابع من خلال "صحافة المواطن" المصريين فى الخارج للمشاركة بصورهم خلال عمليات الاستفتاء، وأيضًا نقل الأحداث وكل ما هو جديد خلال سير عملية الاستفتاء، ونقل أى مواقف قد تحدث فى اللجان خلال عملية الاستفتاء.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

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