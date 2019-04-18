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إحباط تهريب 100 كيلو جرام من القات المخدر عبر مطار القاهرة

الخميس، 18 أبريل 2019 11:07 ص
إحباط تهريب 100 كيلو جرام من القات المخدر عبر مطار القاهرة مخدرات ـ صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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فى ضربة أمنية ناجحة ضد مهربى المواد المخدرة، نجحت أجهزة الأمن فى إحباط محاولة تهريب 100 كيلو جرام من مخدر القات إلى داخل البلاد من خلال طرود بريدية عبر ميناء القاهرة الجوى.

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لإجهاض مخططات التشكيلات العصابية الخطرة والنشطة القائمة على جلب وتهريب المواد المخدرة إلى داخل البلاد، وتشديد الرقابة على منافذ تهريبها ورصد ومتابعة العناصر القائمة على عمليات الجلب والتهريب.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام شخصين يحملان جنسية دول أفريقية بإرسال 5 طرود بريدية إلى قرية البضائع بميناء القاهرة الجوى تحوى شحنة كبيرة من مخدر القات قادمة من إحدى الدول الأفريقية، لتوصيلها إلى 5 أشخاص مقيمين داخل البلاد بمحافظتى القاهرة والجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية، تم ضبط الطرود بداخلها كمية كبيرة لمخدر القات وزنت 100 مائة كيلو جرام، جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المرسل إليهم تلك الطرود.


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