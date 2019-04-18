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في رابع حلقات حملة "اعرف شارك حتى لو في الخارج"..

أمين الشباب بحزب مستقبل وطن يحث المصريين بالخارج على المشاركة فى الاستفتاء

الخميس، 18 أبريل 2019 01:48 م
أمين الشباب بحزب مستقبل وطن يحث المصريين بالخارج على المشاركة فى الاستفتاء السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب محمود راغب
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نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، الحلقة الرابعة من حملة "اعرف.. شارك.. حتى لو في الخارج"، وهي الحملة التي أطلقتها الوزارة للرد على استفسارات المصريين في الخارج، بشأن التعديلات الدستورية ولتوعيتهم بأهمية المشاركة الفعالة في الاستفتاء كاستحقاق دستوري ووطني.

وخلال الحلقة الرابعة، وجه المهندس أحمد صبري أمين الشباب بحزب مستقبل وطن، رسالة إلى المصريين في الخارج يحثهم فيها على النزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن لهم دور كبير لأنهم حائط الصد الأول لمصر خارجيًا، ولابد أن يردوا على كافة الشائعات التي قد تُروّج عن الدولة المصرية بالخارج.

وقدم صبري، في حديثه، تفسيرًا لعدد من التعديلات التي أُدخلت على بعض مواد الدستور قبيل انطلاق تصويت المصريين بالداخل والخارج عليها، مؤكدًا أن عملية تعديل بعض مواد الدستور ليست الأولى من نوعها في مصر وأن دولاً عديدة قامت بتعديل دساتيرها، وذلك لأن الدستور وثيقة ليست جامدة بل قابلة للتعديل وفقًا لأي متغيرات تطرأ على الدولة.

ومشاهدة الفيديو عبر هذا الرابط: 
 

وخلال الثلاث الحلقات السابقة التي نشرتها وزارة الهجرة عبر صفحاتها الرسمية ضمن الحملة، تم عرض شرح توضيحي من النائبين البرلمانيين اللواء تامر الشهاوي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، والدكتورة سوزي ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللذان تناولا فكرة التعديلات الدستورية وطبيعة الدساتير، كما وجهت الفنانة القديرة رجاء الجداوي رسالة إلى كل المصريين للحث على النزول والمشاركة كواجب وطني تجاه مصر.

 

 


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