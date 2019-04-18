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أكثر من 10 آلاف فرصة عمل متاحة اليوم فى ملتقى توظيف بالجيزة

الخميس، 18 أبريل 2019 12:00 ص
أكثر من 10 آلاف فرصة عمل متاحة اليوم فى ملتقى توظيف بالجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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تنظم اليوم الخميس، محافظة الجيزة، ملتقى لتوظيف الشباب، بالتنسيق مع وزارتى القوى العاملة والشباب والرياضة بمشاركة أكثر من 135 شركة ومصنع، وذلك بأرض المطاحن بجوار البنك الأهلى بشارع الملك فيصل بعد محطة الطالبية.

ومن المقرر أن يتيح الملتقى أكثر من 10آلاف وظيفة لجميع المؤهلات متوسطة وفوق متوسطة وعليا والبعض يطلب بدون مؤهلات فى وظائف محددة.
 
وأعلنت محافظة الجيزة أن الوظائف المطلوبة تشمل مهندسي ميكانيكا وكهرباء واتصالات وجودة وتبريد وتكييف وسوفت وير وهندسة اتصالات ومهندسيين مدنيين وحاسبات ومعلومات ومدير مبيعات وأعضاء ومندوبى للمبيعات ومنسق اتش ار وممثل خدمة عملاء وإخصائيين دعم فنى ومدير للوحدات ومديرى للفروع ومشرفى مطاعم ومساعدى لمديرين وأمناء مخازن ومساعدين وموظفى استقبال ومحاسبين وحاسب آلى وكول سنتر وسيلز وإخصائيين فى المبيعات ورسامين أوتوكاد وصيدلى ومساعدى صيدلي وتمريض وشيفات ومساعدين لشيفات وبائعين وكاشير وويتر واستيورت وكابتن أوردر وأعضاء صالة فى مطاعم ومبيعات عن طريق الواتساب ووكلاء تحصيل ومحلل بيانات وفنى إنتاج ومراقبى جودة ومندوبين وسائقين درجة أولى وثانية وثالثة وعمال مخازن وعمال إنتاج وتعبئة وفرز وطواحين ونسيج وفنين ومشرفين كهرباء وميكانيكا وتبريد وكلارك وحداده ونجارين وسباكة ولحام عادى ولحام كريتال وحياكة واسترجى وفنى واجهات وتشطيبات وفنين معدات وآلات وأمن وحراسات وسيدات تفتيش ومراقبين كاميرات ومندوبى توصيل طلبات، بالإضافه إلى أنه متاح عدد من الوظائف لأحد الأندية الكبرى تشمل مدير تنفيذى ومدير للإدارة هندسية ونائب رئيس قسم الصيانة ومدير للنشاط الرياضى ومدير لعلاقات العمل ومدير للشئون القانونية إلى جانب وظائف لمؤهلات عليا بأحد البنوك.


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