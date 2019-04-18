أداء متباين للبورصة عند إغلاق آخر جلسات الأسبوع ورأسمالها يربح مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، لدى إغلاق تعاملات اليوم، الخميس، (نهاية جلسات الأسبوع) وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأجنبية بدعم من إعلان مؤسسة (موديز) العالمية للتصنيفات الائتمانية، ورفع تصنيف مصر من (بي 3) إلى (بي 2)، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأفراد مصريين وعرب وأجانب نحو البيع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب محدودة بلغت مليار جنيه لينهي أسبوعه عند مستوى 4ر810 مليار جنيه، بعد تداولات نشطة نسبيا بلغت إجماليها 23ر1 مليار جنيه.

وأوقف مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) اليوم سلسلة انخفاضات بدأت منذ مطلع الأسبوع؛ ليغلق مرتفعًا ارتفاعًا هامشيًا بلغت نسبته 08ر0% مسجلًا 37ر14876 نقطة، في حين انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) مع نهاية التعاملات بنسبة 68ر0% ليغلق عند مستوى 74ر658 نقطة، كما انخفض مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنسبة 55ر0% لينهي الأسبوع عند مستوى 29ر1682 نقطة.

وقال وسطاء بالبورصة إن رفع مؤسسة (موديز) للتصنيفات الائتمانية لتصنيف مصر السيادي من (بي 3) إلى (بي 2) نجح في وقف نزيف مؤشر السوق الرئيسي وكبح كباح الهبوط الذي كانت تشهده السوق منذ مطلع الأسبوع، ونجح في تبديل اتجاه المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية نحو الشراء.

وأضاف الوسطاء ، أن استمرار غياب الأنباء الإيجابية بشأن بعض شركات الكبرى والقيادية لا يزال يؤثر على معدلات السيولة بالسوق، والتي تؤثر بدورها على أحجام التداول، يتزامن ذلك مع قرب موسم عطلات طويل يبدأ الخميس المقبل ويستمر 5 أيام بمناسبة أعياد تحرير سيناء والقيامة وشم النسيم.