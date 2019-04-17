وكيل "زراعة" الدقهلية: بدء استلام القمح ومتوقع توريد 230 ألف طن

الدقهلية شريف الديب

أكد المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، أنه تم البدء فى استلام محصول القمح داخل الشون المقررة بالمحافظة، لافتاً إلى أنه من المتوقع توريد 230 ألف طن هذا العام، من إجمالى مساحة 228584 فدان المزروعة بالمحافظة.

وقال الحضرى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم وضع كافة الاستعدادات بجميع الشون، لتسهيل عملية التوريد على الفلاحين وسرعة صرف المستحقات لهم، موضحاً أن عدد الشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى بلغت 20 شونة بسعة 31300 طن ، و5 هناجر 6720 طن، وشركة مطاحن شرق الدلتا ب24 خلية بإجمالى 83400 طن، الشركة المصرية الصوامع بإجمالى 27 خلية بإجمالى 135000 طن.