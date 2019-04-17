وأضاف اليماني - في مقابلة مع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، على هامش أعمال المنتدى الخامس للتعاون العربي الروسي في موسكو - أن "اتفاق ستوكهولم" حول الهدنة في مدينة الحديدة الموقع بين السلطات اليمنية المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله" الحوثية يدعو لسيطرة الحكومة على المؤسسات في الحديدة.

واعتبر أن مخاوف الحوثيين من "اتفاق ستوكهولم"، الذي ينص على سحب الطرفين قواتهما من الحديدة وموانئها ونشر بعثة أممية لمراقبة الهدنة، غير مبررة.