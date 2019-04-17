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وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره الأردنى وضع تصور شامل لأوضاع العمالة المصرية بعمان

الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:02 ص
وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره الأردنى وضع تصور شامل لأوضاع العمالة المصرية بعمان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، سمير سعيد مراد وزير العمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، لبحث أوضاع العمالة المصرية بالأردن وضرورة أن تقوم تلك العمالة بتصويب أوضاعها لتكون مقيمة بشكل شرعى بالبلاد.

وشدد محمد سعفان، على ضرورة ألا يكون هناك أى عامل مصرى مخالف فى الأردن.

وأكد الطرفان عمق العلاقات المصرية الأردنية، والتعاون المثمر بين البلدين، وأهمية العامل ودوره الكبير فى عملية البناء والتنمية التى تخوضها أى دولة تريد تشييدا وبناء.

وشدد الوزيران على أهمية وضع تصور شامل لآلية توفيق أوضاع العمالة المصرية بالأردن، وفتح باب تصويب وتوفيق الأوضاع، لتنظيم سوق العمل وإيجاد علاقات مشتركة تؤكد دعم ومساعدة مسيرة التنمية.

واختتم الوزيران الاجتماع بالتأكيد على أواصر الود والمحبة التى تجميع بين البلدين والشعبين الشقيقين.


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القوى العاملة

فرص العمل

البناء والتنمية




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