وزير الصناعة: شركات يونانية تضخ استثمارات جديدة بقيمة 70 مليون يورو

كتب- إسلام سعيد

اختتم المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة زيارته الحالية للعاصمة اليونانية أثينا بعقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع ممثلى عدد من كبريات الشركات اليونانية لاستعراض فرص الاستثمار بالسوق المصرى والتسهيلات والحوافز المتاحة فى إطار قانون الاستثمار الجديد، وقد شارك فى اللقاءات الدكتورة منال عبد التواب المستشار التجارى بالمكتب التجارى المصرى بأثينا.

وأكد نصار، على أهمية تعزيز التعاون الصناعى والاستثمارى بين مصر واليونان كى يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين، مشيرًا إلى حرص الحكومة على توفير كافة سبل الدعم الممكنة للاستثمارات العالمية بصفة عامة واليونانية بصفة خاصة العاملة بالسوق المصرى خلال المرحلة الحالية.

وشملت لقاءات المهندس عمرو نصار لقاءًا مع جورج ميلوناس رئيس مجلس إدارة شركة ألوميل لصناعات الألومنيوم استعرضا خلالها الاستثمارات الحالية للشركة بالسوق المصرى والتى تتضمن مصنعًا لإنتاج منتجات الألومنيوم من الأبواب والشبابيك بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر وكذا رغبة الشركة فى التوسع وإقامة المرحلة الثالثة من المشروع خاصة فى ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية فى مصر وفرص الاستثمار الضخمة المتاحة بقطاع التشييد والبناء.

وقال وزير التجارة والصناعة، إن المصنع يقوم بتصدير منتجاته إلى عدد من الأسواق الأفريقية تشمل إثيوبيا وكينيا وبعض الدول الأفريقية فى غرب القارة، مشيرا إلى أن المصنع يستهدف التصدير إلى الهند خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وأكد نصار، على أهمية التوسع فى استثمارات الشركة بالسوق المصرى خاصة فى الصناعات المغذية (الاكسسوارات)، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على أن تقوم الشركة بإعداد دراسات توسعية لإنتاج عدد من المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج للاستفادة من الحوافز التى تتيحها مصر فى اطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ومن جانبه، قال جورج ميلوناس رئيس مجلس إدارة شركة ألوميل لصناعات الألومنيوم، إن الشركة تصدر 80% من إنتاجها للخارج وتطرح 20% من إنتاجها فى السوق المحلى حيث تمثل الصادرات 40% من دوران راس مال الشركة، مشيرا إلى أن الشركة تدرس أيضا التوسع فى انشطتها فى السوق المصرى فى مجال إنتاج خام الألومنيوم profiles ونقل صناعة منتجات الاكسسوارات المستخدمة فى علميات الإنتاج إلى مصر.

كما التقى نصار جوانا بابانجيوتو مدير العلاقات الدولية بشركة نامكو انترناشيونال لإنتاج السيارات الخفيفة، حيث استعرض الجانبان نتائج الاجتماعات التى عقدتها الشركة فى مصر خلال شهر ديسمبر الماضى مع الشركات المصرية المنتجة لمدخلات الإنتاج الخاصة بالسيارات ومع شركة جاك موتورز الشريك الأول للشركة فى مصر إلى جانب نتائج اجتماعاتها مع كل من البنك الأهلى وبنك مصر والبنك التجارى الدولى لبحث إمكانيات تمويل مشروع جديد للشركة بالسوق المصرى.

وقال الوزير عمرو نصار، إنه تم الاتفاق على قيام الشركة بإعداد دراسة جدوى متكاملة لتشجيع البنوك لتمويل المشروع، مشيرًا إلى اهمية دراسة الشركة إمكانيات إنتاج السيارات الكهربائية فى السوق المصرى تماشيا مع سياسة الدولة فى الوقت الحالى والاستفادة من الحوافز التى تقدمها للاستثمار فى هذا القطاع.

كما التقى الوزير مع ممثلى شركة تايتكس للمفروشات المنزلية والتى تعتبر أحدى كبريات الشركات اليونانية الموردة للمفروشات والفوط للفنادق اليونانية حيث تقوم باستيراد ما يقرب من 70% من هذه المنتجات من مصر.

وأوضح نصار أن الشركة ترغب فى إقامة مشروع استثمارى بتكلفة 40 مليون يورو على مساحة 40 ألف متر مربع لإنتاج منتجات الغزل والنسيج والصباغة خاصة الفوط والمفروشات المنزلية للتصدير إلى اليونان وأسواق الاتحاد الأوروبى، مشيرا إلى أن اللقاء استعرض امكانيات ترتيب زيارة للشركة إلى مصر لبحث فرص إقامة هذا المصنع بالمنطقة الصناعية للمنسوجات فى مدينة السادات.

كما شملت لقاءات وزير التجارة والصناعة لقاءًا مع ايونس مافرودس المدير التنفيذى لشركة جايا إبتشيرين للاستثمار الزراعى والتى تعد أحدى الشركات الرائدة فى مجال تقديم الخدمات الرقمية فى مجال الاستثمار الزراعى حيث يبلغ راسمال الشركة 10 ملايين يورو.

وقال نصار، إن الشركة ترغب فى إقامة مشروع لخدمة الاستثمار الزراعى فى مصر يبدأ من الرى إلى الإنتاج والتسويق والتصدير وذلك من خلال إنتاج وتثبيت محطات القياس عن بعد، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يبلغ حجم استثمارات الشركة فى مصر 30 مليون يورو.

وأضاف وزير التجارة والصناعة، أنه تم بحث امكانية ترتيب اجتماع للشركة مع وزارة الزراعة المصرية والشركات المصرية الكبرى المنتجة للحاصلات الزراعية.

وأوضح نصار، أن إجمالى الاستثمارات اليونانية بالسوق المصرى تبلغ 227.6 مليون دولار فى مجالات التمويل والصناعة والخدمات والإنشاءات والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات اليونانية فى مجال المزارع السمكية وزراعة الزيتون خاصة فى إطار الاتفاق على تنفيذ هذه المشروعات من خلال التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان.