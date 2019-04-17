video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 11:15 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البيئة تلتقى السفير البريطانى لبحث التعاون فى قضية تغير المناخ

الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:44 ص
وزيرة البيئة تلتقى السفير البريطانى لبحث التعاون فى قضية تغير المناخ وزيرة البيئة فى لقائها مع السفير البريطاني بالقاهرة
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، جيفري آدمز السفير البريطاني بالقاهرة، لمناقشة التعاون بين البلدين في مجال البيئة خاصة قضية تغير المناخ في ظل الاعداد المشترك بين مصر وبريطانيا لتحالف التكيف والقدرة على المجابهة التى سيطلقها الامين العام للأمم المتحدة خلال قمة المناخ بنيويورك سبتمبر المقبل.
 
وأكدت وزيرة البيئة، فى بيان، أن التكيف مع آثار التغيرات المناخية هو أولوية هامة للدول الأفريقية والدول النامية، مشيرة إلى أن مصر بدأت في الاهتمام بقضية تغير المناخ والعمل عليها مبكرا، وتوفير الدعم السياسي على أعلى المستويات، بالإضافة إلى العمل على دمج التغيرات المناخية في القطاعات التنموية الأخرى وخططها واستراتيجياتها مثل قطاعات الطاقة والنقل والصناعة، وتحقيق خطوات ايجابية فى بناء القدرات فى مجال التعامل مع قضايا تغير المناخ وتوفير التمويل لتنفيذ المشروعات المتعلقة بالمناخ.
 
وأشارت فؤاد إلى أن مصر تعمل حاليا على خطتها الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، إلى جانب العمل على رفع الوعي وخاصة الشباب فيما يخص موضوعات المناخ، كما استعرضت مجموعة من أولويات العمل البيئي في مصر ومنها منظومة ادارة المخلفات ودور الوزارة في اعدادها والتخطيط لها وجمع كافة الشركاء على مائدة الحوار، إلى جانب مهمة صون الموارد الطبيعية، ورفع الوعي بقضايا البيئة وتغيير لغة الحوار حول البيئة وتعديل السلوكيات.
 
ومن جانبه ، أشاد السفير البريطانى بخطى مصر في مجال البيئة وخاصة ما تقوم به من جهود في مجال تغير المناخ، معربا عن تطلعه للنتائج التي سيحققها الفريقان المصري والانجليزي في الاعداد لمبادرة التكيف مع آثار التغيرات المناخية والقدرة على المجابهة، قائلا: " العمل مع مصر له وقع مختلف خاصة في ظل الخصوصية التي تحظى بها كدولة إفريقية وعربية هامة، وما تحظى به من خبرة طويلة فى التفاوض حول قضية التغيرات المناخية، ونتطلع للحفاظ على شراكتنا وتحقيق التكامل  بين رؤى البلدين، والاستفادة من التنوع والاختلاف بين البلدين".
 
وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد في بداية اليوم قد ترأست اجتماع ثنائى بين الفريقين المصري والانجليزى الخاص ببحث الموضوعات المتعلقة بمبادرة التكيف والقدرة على المجابهة لإطلاقها في قمة المناخ بنيويورك سبتمبر المقبل حيث قدمت خلال الاجتماع مجموعة رسائل أساسية حول الآمال والطموحات الخاصة بالمبادرة، وأكدت على حرص مصر على إحداث فرق حقيقي فيما يخص التكيف مع آثار التغيرات المناخية ومواجهة المخاطر المتعلقة بها، وضرورة الاستفادة من خبرات مصر في مجال التفاوض حول تغير المناخ سواء باسم القارة الأفريقية أو الدول النامية وتحويلها إلى اجراءات فعلية من خلال المبادرات ومنها المبادرة الأفريقية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، واعداد المشروعات والتقييم والحصول على التمويل اللازم من الجهات التمويلية مثل صندوق المناخ الأخضر.
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة البيئة: نجحنا فى تضمين اتفاقية التنوع البيولوجى اهتمامات القادة الدوليين

وزيرة البيئة تترأس اجتماع تقييم أداء صندوق المناخ الأخضر فى مصر

وزيرة البيئة

التغيرات المناخية

قمة المناخ بنيويورك

قمة المناخ




لا تفوتك
السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة