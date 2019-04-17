نعم_للتعديلات_الدستوريه.. مظاهرة تأييد تجتاح السوشيال ميديا.. صور

كتب محمد عبد العظيم

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات لدعوة الناخبين للمشاركة فى التعديلات الدستورية، عقب انتهاء البرلمان من مناقشتها والموافقة عليها وإقرارها، وفى هذا الإطار تصدر هاشتاج "نعم للتعديلات الدستورية"، ضمن قائمة الأكثر تداولا، للتأكيد على النزول والمشاركة فى الاستفتاء.





المشاركون فى الهاشتاج حرصوا على دعوة جموع المواطنين إلى النزول والمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية عقب الإعلان الرسمى من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وقال مغرد نعم للتعديلات الدستورية ونعم للتنمية والبناء ونعم للقضاء على الإرهاب ونعم لتطوير التعليم، وفيما قالت مغردة من المملكة العربية السعودية: "المصريين والمصريات فى السعودية جاهزين بنعم واتنين وتلاتة لتعديل الدستور".





























ومن المقرر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الأربعاء، فى تمام الثالثة عصراً، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، فى مدينة نصر، لدعوة المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتحديد الجدول الزمنى لإجراء التصويت خارج وداخل البلاد.







