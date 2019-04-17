"مياه البحر الأحمر" تدشن مبادرة لتطهير وتعقيم خزانات المساجد والكنائس مجانا

كتب أحمد حسن

أعلن المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، تدشين مبادرة لتطهير وتعقيم خزانات المياه الخاصة بالمساجد والكنائس بالمجان، لضمان جودة مياه الشرب المُقدمة للمواطنين، موضحًا أن أعمال تطهير وتعقيم الخزانات تتم من خلال فرق متخصصة، بحيث يتم إجراء جميع التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه فور انتهاء أعمال التطهير للتأكد من مطابقتها للمواصفات الصحية.

وأضاف صديق، أن هناك إجراءات احترازية دائمة تتم من قبل الإدارة العامة للمعامل لمراقبة جودة مياه الشرب، حيث تقوم المعامل بالإشراف الكامل على المياه المُنتجة بدءًا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن، بجانب وجود الكيميائيين فى أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية، و5 معامل متنقلة، بالإضافة إلى إنشاء نقط لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدورى للشبكات والخزانات الرئيسية.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، إلى أن مبادرة الشركة لتطهير وتعقيم خزانات المياه الخاصة بالمساجد والكنائس بالمجان، تأتى للتأكيد على المشاركة المجتمعية، وتكاتف جميع الهيئات والمؤسسات لتقديم أفضل الخدمات لأهالى المحافظة.​