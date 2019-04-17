مواطن قطرى ينصح المتزوج حديثا بضرب زوجته ليثبت أنه زعيم المنزل

كتب آسر أحمد

موجه من الانتقادات والغضب، وجهتها نساء العالم، لمواطن قطرى، بسبب مقطع فيديو نشره لتعليم الرجال كيفية ضرب النساء وفقاً لتعالم الدين الإسلامى على حد وصفه.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن المواطن عبد العزيز الخزرج، "قطري الجنسية"، وهو مدرس اجتماعى، نشر مقطع فيديو عبر قناته الشخصية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، لتعليم الرجال كيفية التعامل مع نسائهم وضربهم.



عبد العزيز الخزرج يشرح كيفية ضرب الرجل لزوجته

وأبرز الخزرج جفى مقطع الفيديو الذي قام بتصويره مع نجله الذى يجسد دور السيدة، الأماكن التى يسمح بالرجل ضرب زوجته فيها، وبدون ترك علامة نتيجة الضرب، على حد وصفه.



المواطن القطري



تعنيف الرجل

وحذر المواطن القطري، الرجال ضرب نسائهم على الوجه والرأس لعدم ترك علامة تمكنها من استغلالها فيما بعد لرفع قضية اعتداء او ما إلى ذلك، موضحاً ان السبب من ضرب الرجل لزوجته هو تهذيبها واظهار قوة الرجل على المرآة التي لا بد ان تظهر في موقف الضعف امام زوجها.

ويتظاهر الخزرج في مقطع الفيديو وهو يقوم بضرب نجله على كتفيه وهو يصرخ عليها قائلاً "قلت لك ألا تغادر المنزل بدون أذن" في إشارة منه للأسباب التي يجب ضرب المرأة من أجلها.



جانب من الفيديو

ووجه المواطن القطرى نصيحة للرجال المتزوجون حديثاً بضرورة ضرب نسائهم، لإثبات انه زعيم المنزل، موضحاً ان الضرب هو جزء من الحب الذي يجب توافره بين الأزواج.

وسرعان ما انتشرت موجات من الغضب والانتقادات لتلك الفيديوهات التي تحث الرجال على ضرب زوجاتهم، وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بمطالبات بوقف تلك القناة التي تبث مقاطع فيديوهات تقلل من شأن المرأة، بالإضافة إلى فرض قوانين ضد الرجل في حال الاعتداء على زوجته داخل دولة قطر.