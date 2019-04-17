video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 03:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

مواطن قطرى ينصح المتزوج حديثا بضرب زوجته ليثبت أنه زعيم المنزل

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:03 م
مواطن قطرى ينصح المتزوج حديثا بضرب زوجته ليثبت أنه زعيم المنزل عبد العزيز الخزرج يشرح كيفية ضرب الرجل لزوجته
كتب آسر أحمد
إضافة تعليق

موجه من الانتقادات والغضب، وجهتها نساء العالم، لمواطن قطرى، بسبب مقطع فيديو نشره لتعليم الرجال كيفية ضرب النساء وفقاً لتعالم الدين الإسلامى على حد وصفه.

وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن المواطن عبد العزيز الخزرج، "قطري الجنسية"، وهو مدرس اجتماعى، نشر مقطع فيديو عبر قناته الشخصية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، لتعليم الرجال كيفية التعامل مع نسائهم وضربهم.

عبد العزيز الخزرج يشرح كيفية ضرب الرجل لزوجته
عبد العزيز الخزرج يشرح كيفية ضرب الرجل لزوجته

وأبرز الخزرج جفى مقطع الفيديو الذي قام بتصويره مع نجله الذى يجسد دور السيدة، الأماكن التى يسمح بالرجل ضرب زوجته فيها، وبدون ترك علامة نتيجة الضرب، على حد وصفه.

المواطن القطري
المواطن القطري

 

تعنيف الرجل
تعنيف الرجل

وحذر المواطن القطري، الرجال ضرب نسائهم على الوجه والرأس لعدم ترك علامة تمكنها من استغلالها فيما بعد لرفع قضية اعتداء او ما إلى ذلك، موضحاً ان السبب من ضرب الرجل لزوجته هو تهذيبها واظهار قوة الرجل على المرآة التي لا بد ان تظهر في موقف الضعف امام زوجها.

ويتظاهر الخزرج في مقطع الفيديو وهو يقوم بضرب نجله على كتفيه وهو يصرخ عليها قائلاً "قلت لك ألا تغادر المنزل بدون أذن" في إشارة منه للأسباب التي يجب ضرب المرأة من أجلها.

 

جانب من الفيديو
جانب من الفيديو

ووجه المواطن القطرى نصيحة للرجال المتزوجون حديثاً بضرورة ضرب نسائهم، لإثبات انه زعيم المنزل، موضحاً ان الضرب هو جزء من الحب الذي يجب توافره بين الأزواج.

وسرعان ما انتشرت موجات من الغضب والانتقادات لتلك الفيديوهات التي تحث الرجال على ضرب زوجاتهم، وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بمطالبات بوقف تلك القناة التي تبث مقاطع فيديوهات تقلل من شأن المرأة، بالإضافة إلى فرض قوانين ضد الرجل في حال الاعتداء على زوجته داخل دولة قطر.

عبد العزيز الخزرج يشرح كيفية ضرب الرجل لزوجته
عبد العزيز الخزرج يشرح كيفية ضرب الرجل لزوجته

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط أسهم البنوك والنقل

الدوحة وأنقرة يرقصان رقصة الموت فى ليبيا.. متحدث الجيش الليبى يفضح "تميم": التدخل القطرى فى بلادنا انتهى.. خبير خليجى: مليشيات قطر وتركيا بالعاصمة يفرون من مقراتهم بالعبايات.. وناشط سعودى: النصر قريب بطرابلس

دبلوماسى أمريكى: "لا أستطيع تفسير دعم قطر للجماعات الإرهابية"

قطر

اخبار قطر

مواطن يضرب زوجته

كيفية ضرب الزوجة

اخبار العالم

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

كاتدرائية نوتردام.. سر عدم الاعتماد على الطائرات لإطفاء الحريق

كاتدرائية نوتردام.. سر عدم الاعتماد على الطائرات لإطفاء الحريق

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة