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الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:14 م
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سيارة على الطريق الدولى بشمال سيناء

الأربعاء، 17 أبريل 2019 01:15 م
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سيارة على الطريق الدولى بشمال سيناء انقلاب سيارة - أرشيفية
أ.ش.أ
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لقى شخص مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين بإصابات متنوعة فى حادث إنقلاب سيارة ملاكى أثناء سيرها على الطريق الدولى الساحلى فى شمال سيناء.

 

وكانت أجهزة الأمن فى شمال سيناء قد تلقت إخطارًا يفيد بإنقلاب سيارة ملاكى أثناء سيرها فى منطقة "بالوظة" غرب بئر العبد على طريق (العريش / القنطرة)، نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يد السائق، وأسفر الحادث عن مصرع "إبراهيم م . غ" (27 سنة)، وإصابة 3 أشخاص آخرين بكدمات وجروح متفرقة فى الجسد، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى بئر العبد المركزى، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق فى الحادث.


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