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خلال الاحتفال باليوم العالمي الفرانكوفونية..

مساعد وزير الخارجية يستعرض أنشطة التعاون بين مصر والمنظمة الفرانكفونية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:10 م
مساعد وزير الخارجية يستعرض أنشطة التعاون بين مصر والمنظمة الفرانكفونية السفير إيهاب فوزى
كتب أحمد جمعة
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عبر السفير إيهاب فوزي مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، عن تعازى وتعاطف الشعب المصرى مع الشعب الفرنسى لحريق كاتدرائية روتردام في فرنسا.
 
وأكد السفير إيهاب فوزي في كلمته خلال احتفالية نظمتها وزارة الخارجية بمناسبة اليوم العالمى للفرانكفونية بمشاركة السفير الفرنسى فى القاهرة وعدد من سفراء الدول الناطقة بالفرنسية، أن مصر تحتفل العام الحالى بعام الثقافة المصري الفرنسى، وتطرق لكافة أنشطة التعاون مع المنظمة الدولية للفرانكفونية التى تمت فى مصر خلال العام الماضى، وأرجع الفضل فى ذلك مع سفارات الدول الفرانكوفونية وادارات المنظمة المختلفة ومع كافة الهيئات المصرية والجهات الفنية المعنية بالتعاون الدولى مع الجانب الفرنسى.
 
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وتطرق السفير إيهاب فوزى للدور الكبير الذى تلعبه مصر فى استضافة ودعم جامعة  اللغة الفرنسية لخدمة التنمية فى أفريقيا المعروفة باسم "جامعة سنجور" حيث اننا نحتفل هذا العام بمرور ثلاثين عاما على توقيع بروتوكول داكار المنشأ للجامعة عام 1989 وبدأت عملها في عام 1990, والتى ستخرج خلال هذا العام الدفعة 16 خلال العام الجارى فى الاسكندرية ، مؤكدا مواصلة تقديم كافة سبل الدعم للجامعة الأفريقية - الفرانكفونية والتى تعتبر مصرية بالأساس.
 
وأشار السفير ايهاب فوزي الى رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى التى تعد الرابعة وأهداف الرئاسة المصرية المختلفة ومنها تدعيم العمل الإفريقي الموحد والاهتمام بالشباب والبنية التحتية والمرأة والتعليم والصناعة.
 
 
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وأوضح السفير إيهاب فوزي إلى أن نمط التعاون مع منظمة الفرانكوفونية حيث استضافت مصر العام الماضى المعسكر الابداعى الذى ضم 24 افريقيا من 8 دولة أفريقية و50 فتاة وشاب مصرى، مؤكدا أنه تم تدريبهم في مركز التدريب المدني في وزارة الشباب والرياضة وتدريبهم على تنمية مهارات اختراع تطبيقات للهواتف الذكية تخدم أهداف التنمية المستدامة، حيث تم خلال المعسكر الابداعى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمة الدولية الفرانكفونية، على أن يتم تنظيم معسكر هذا العام الجارى لتدريب عدد أكبر من دول إفريقية وشباب مصرى.
 
 
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وتطرق فوزي إلى الفيلم السياحى الترويجي السياحي بالتعاون مع قناة تتبع الهيئة الفرانكفونية وتم إذاعته العام الماضى والذى أدى لزيادة عدد السائحين من فرنسا والدول الفرانكفونية، مؤكدا أن الفيلم الترويجى ركز على اثار القاهرة والجيزة والمتحف المصرى فى ميدان التحرير ومشروع المتحف المصرى الجديد وغرفة ترميم الاثار، ومن المقرر أن يتم إنتاج فيلمين آخرين على نفس القناة الأول يتناول رحلة العائلة المقدسة الى مصر والمناطق التسعة التى توقفت فيها، والثاني سيتم تصويره لتوضيح مدى حب وشغف الشعب المصرى بكرة القدم وإذاعة حلقات تتحدث عن كافة سبل الحياة في المدن المصرية التى تحتضن مباريات كاس الأمم الافريقية.
 
وأكد السفير إيهاب فوزي أن وزارة الخارجية قررت منح دورات فى اللغة الفرنسية الشخصيات المعنية بالتعاون الدولى، دورات تدريبية متخصصة ومنها دورة على الوساطة وحل النزاعات، وتنظبم دورة تدريبية لمترجمي الأزهر الشريف لتعلم الفرنسية أيضا.
 
 
 

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