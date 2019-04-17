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مد أجل الحكم على ميكانيكى وشقيقته أحدثا عاهة لطفلة بمنشأة ناصر لـ2 يونيو

الأربعاء، 17 أبريل 2019 11:35 ص
مد أجل الحكم على ميكانيكى وشقيقته أحدثا عاهة لطفلة بمنشأة ناصر لـ2 يونيو محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل النطق بالحكم على متهمين بإحداث عاهة مستديمة لطفلة بمنشأة ناصر لـ2 يونيو.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، وعضوية المستشارين عصام يحيي اليماني و جابر السعيد الجزائر، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وهاني حمودة وعبد المسيح فل.
 
 
وأسندت النيابة للمتهمين، " أية مصطفى محمد، و رزق مصطفى محمد "ميكانيكى""، تهمة ضرب المجنى عليها " علياء أبو الدهب" حال كونها طفلة، فأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، والتى خلفت لديها عاهة مستديمة تقدر بنسبة 35%، وذلك بعد أن قام المتهم الثانى بضربها فى عينيها اليمنى مستخدما فى ذلك عصا خشبية، حال قيام المتهمة الأول بتقييد ذراعيها وشل حركتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 
 
 

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