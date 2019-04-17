كتب وتصور: خالد كامل

نظمت مديرية الزراعة بالجيزة مؤتمرا حاشدا للتوعية التعديلات الدستورية بمدينة العياط، حيث شارك في المؤتمر اللواء محمد صلاح أبو هميلة نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس مدينة العياط والمهندس ماهر عوض وكيل وزارة الزراعة والمحاسب أحمد رمزى السعودى أمين حزب مستقبل وطن بالعياط ومحمد حمدى عرش من أعيان العياط.

وأكد اللواء أبو هميلة، أن النزول لصناديق الاقتراع هو واجب وطني علي كل مصري ولابد من الحشود لاظهار قدرة وكيان مصر في المحافل الأوروبية، ليشهد العالم علي ملحمة المصريين.

وأضاف اللواء أحمد عبد الفتاح، رئيس مدينة العياط، أن مركز العياط سيضرب به المثل من حيث النزول إلى صناديق الاقتراع، وسيكون مميزا جدا في إظهار الوطنية.

وأشار المحاسب أحمد رمزي السعودى، أمين مستقبل وطن، علي أهمية دور المواطنين في عملية الاستفتاء، لافتا إلى أن تعديل الدستور يهدف لمواكبة وضع مصر على المستوى الدولى، وعلي استكمال المشروعات العملاقة التى بدأت في عهد الرئيس السيسي.

وأضاف محمد حمدى عرش، أنه يتعين علينا النزول والحشود في مدينة العياط، وكل ربوع مصر للوقوف بجانب بلدنا الغالية حتى نستكمل مسيرة العطاء والتنمية، مؤكدا أن انجازات الرئيس السيسي خير دليل علي تنمية ورخاء مصر.



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (1)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (2)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (3)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (4)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (5)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (6)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (7)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (8)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (9)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (10)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (11)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (12)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (13)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (14)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (15)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (16)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (17)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (18)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (19)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (20)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (21)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (22)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (23)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (24)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (25)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (26)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (27)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (28)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (29)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (30)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (31)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (32)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (33)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (34)



مديرية الزراعة بالجيزة تنظم مؤتمرا بالعياط للتوعية بالتعديلات الدستورية (35)