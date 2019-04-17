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محلل: الضغوط البيعية على الأسهم القيادية وراء تراجع البورصة المصرية

الأربعاء، 17 أبريل 2019 06:00 ص
محلل: الضغوط البيعية على الأسهم القيادية وراء تراجع البورصة المصرية البورصة - صورة ارشيفية
كتب هانى الحوتى
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قالت ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إن تعاملات جلسة الثلاثاء بالبورصة المصرية شهدت أداء سلبيا، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بنحو 82 نقطة لينهي التعاملات عند مستوى 14973 نقطة متأثرا بالضغوط البيعية التي شهدتها العديد من الأسهم القيادية.
 
و يأتى على رأسها سهم  القلعة للاستشارات المالية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير وجلوبال تليكوم القابضة، بالتوازي مع غياب القوة الشرائية بشكل واضح على مدار آخر أسبوعين خاصة بعد فشل المؤشر الرئيسي في محاولته الثالثة لاختراق مستوى المقاومة 15300 نقطة، والذي يمثل الحد العلوى للنطاق العرضي قصير الأجل.
 
 
وأضافت ميادة أمين، لـ"اليوم السابع"، أن تركيز متعاملى البورصة يتجه بشكل كبير لمراقبة منطقة الدعم بين 15000-14900 نقطة، والتى تنصح باحترامها كحد لحماية الأرباح على الأجل القصير، وفى حالة تأكيد كسرها ستزداد احتمالية مواجهة مزيد من الانخفاض لاختبار الحد الأدنى للحركة العرضيه بين 14600-14500 نقطة، غير أنها أكدت أن احتمالات الارتداد للتجربة على مستوى 15300 نقطة مرهونة بمدى نجاح القوة الشرائية فى الحفاظ والبقاء أعلى مستوى  14900‎ نقطة.
 
 
 
 

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