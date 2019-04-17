محافظ سوهاج : توريد 23 طنا و693 كيلو من محصول القمح للشون والصوامع

سوهاج – عمرو خلف

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج ، عن توريد 23 طن و693 كيلو أقماح لصوامع وشون المحافظة فى أول يومين من بدء موسم توريد الأقماح بالمحافظة، والذي بدأ 15 أبريل الجاري.

ووجه محافظ سوهاج اللجنة المشكلة لمتابعة المنظومة، ورؤساء الوحدات المحلية بالعمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التي قد تعترض عمليات توريد الاقماح وتسهيل الإجراءات على جميع المزارعين، لافتا إلى أنه لا توجد أي معوقات تعترض عملية الاستلام من الموردين حتى الآن، وان عملية توريد الأقماح تسير بشكل منتظم.