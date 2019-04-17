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محافظ دمياط: مليون و161ألف شخص لهم حق التصويت بالاستفتاء على تعديلات الدستور

الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:32 ص
محافظ دمياط: مليون و161ألف شخص لهم حق التصويت بالاستفتاء على تعديلات الدستور الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط - عبده عبد البارى
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أنهت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمحافظة دمياط، استعداداتها للاستفتاء على التعديلات الدستورية التى تنطلق الأسبوع المقبل على مدار 3 أيام

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن المحافظة أنهت استعداداتها للاستفتاء بعقد أكثر من اجتماع تنسيقى بين الجهات المختلفة بالمحافظة

وأكدت محافظ دمياط، أن إجمالى عدد الناخبين بمحافظة دمياط ،1016179مليون ناخب، وعدد المقار الإنتخابية 10 مقرات انتخابية عامة، وعدد المراكز الانتخابية 225 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الانتخابية 251 لجنة فرعية.

ويضم قسم أول دمياط 12 مركزا انتخابيا، و16 لجنة فرعية، بينما يضم قسم ثان دمياط 12 مركزا انتخابيا و17 لجنة فرعية، وقسم رأس البر عدد المراكز الانتخابية 2 ولجنتين فرعيتين ودائرة قسم دمياط الجديدة 4 مراكز انتخابية و8 لجان فرعية، ومركز شرطة دمياط 51 مركزا انتخابيا و56 لجنة فرعية، ومركز كفر سعد 47 مركزا انتخابيا و48 لجنة فرعية، ومركز كفر البطيخ 12 مركزا انتخابيا و18 لجنة فرعية، ومركز فارسكور 47 مركزا انتخابيا و48 لجنة فرعية، ومركز الزرقا 33 مركزا انتخابيا و33 لجنة فرعية، وقسم السرو 5 مراكز انتخابية و5 لجان فرعية .

 

 

 


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