محافظ الوادى الجديد يخصص مكافآت مالية للمتفوقين من طلاب الثانوية العامة

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن منح مكافاة قدرها 100 ألف جنيه لطلاب وطالبات الثانوية العامة الذين سيحصلون على أحد المراكز ضمن العشر الأوائل علي مستوى الجمهورية، وكذلك منح مكافأة مالية تصل إلي 50 ألف جنيه للعشر الأوائل علي مستوي المحافظة.

وقال الزملوط، إن ذلك يأتي في إطار حرص واهتمام محافظ الإقليم بالمنظومة التعليمية علي أرض الوادي الجديد وتقديره للمتميزين بها، وذلك تشجيعا وتحفيزا علي مواصلة التميز والتفوق.

وجاء ذلك خلال حفل تكريم إمتثال أبو الحسن مدير إدارة مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بالخارجة لبلوغها السن القانوني للمعاش، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد وأعضاء هيئة التدريس والطالبات بالمدرسة.

وشملت فقرات الاحتفالية فقرات فنية متنوعة قدمتها طالبات المدرسة تضمنت أغاني وطنية وفقرات شعرية، وخلال كلمته أشاد الزملوط بمستوي الخدمة التعليمية المتميزة بمدرسة نجيب محفوظ خلال فترة إدراة المديرة المكرمة لها، وقرر منحها رحلة عمرة تقديرا لجهودها التي بذلت خلال رحلة عملها بقطاع التعليم.

.