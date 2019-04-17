video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 01:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادى الجديد يخصص مكافآت مالية للمتفوقين من طلاب الثانوية العامة

الأربعاء، 17 أبريل 2019 01:29 م
محافظ الوادى الجديد يخصص مكافآت مالية للمتفوقين من طلاب الثانوية العامة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور
إضافة تعليق

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن منح مكافاة قدرها 100 ألف جنيه لطلاب وطالبات الثانوية العامة الذين سيحصلون على أحد المراكز ضمن العشر الأوائل علي مستوى الجمهورية، وكذلك منح مكافأة مالية تصل إلي 50 ألف جنيه للعشر الأوائل علي مستوي المحافظة. 

وقال الزملوط، إن ذلك يأتي في إطار حرص واهتمام محافظ الإقليم بالمنظومة التعليمية علي أرض الوادي الجديد وتقديره للمتميزين بها، وذلك تشجيعا وتحفيزا علي مواصلة التميز والتفوق.
 
وجاء ذلك خلال حفل تكريم إمتثال أبو الحسن مدير إدارة مدرسة نجيب محفوظ الثانوية بنات بالخارجة لبلوغها السن القانوني للمعاش، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ والدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد وأعضاء هيئة التدريس والطالبات بالمدرسة.
 
وشملت فقرات الاحتفالية فقرات فنية متنوعة قدمتها طالبات المدرسة تضمنت أغاني وطنية وفقرات شعرية، وخلال كلمته أشاد الزملوط بمستوي الخدمة التعليمية المتميزة بمدرسة نجيب محفوظ خلال فترة إدراة المديرة المكرمة لها، وقرر منحها رحلة عمرة تقديرا لجهودها التي بذلت خلال رحلة عملها بقطاع التعليم.
.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الوادى الجديد يدشن 4 أتوبيسات جديدة مجهزة بخدمات متميزة بـ14مليون جنيه

الوادى الجديد

اخبار الوادي الجديد

محافظه الوادى الجديد

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الخارجه




لا تفوتك
السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

السيسى يتصل برئيس المجلس العسكرى السودانى ويؤكد الاستعداد لتقديم الدعم للسودان

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

رئيس البرلمان يدعو كافة أبناء الشعب للمشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

ملامح استعدادات الفراعنة لأمم أفريقيا.. المعسكر الأخير ينطلق 6 يونيو.. أزمة الهجوم عرض مستمر.. السولية يقتحم القائمة بقوة.. حراسة المرمى فى أمان بعد عودة حارس بيراميدز.. وعبد الله السعيد مفاجأة الكان

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

لم تقتصر على الرشاوى ودعم الإرهاب.. فضيحة أخرى تلاحق "الحمدين" خارجيا.. النظام القطرى يتورط فى غسل الأموال ويستأجر عددا من المسئولين الدوليين لتحسين سمعته.. ومحللون سعوديون: الرباعى العربى كشف وجه الدوحة القبيح

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

متفرحش بالمجانى.. تعرف على خطورة تحميل حلقات Game of Thrones مجانا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة