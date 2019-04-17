محافظ المنيا : تشغيل 15 مخبزا جديدا بقرى مركز ملوى

المنيا - فريق المحافظات

أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، عن بدء تشغيل 15 مخبزا جديدا بدائرة مركز ملوي ، من ضمن 61 مخبزا كان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد وافق على تشغيلهم بالمركز، استجابة للمحافظة، لزيادة الطلب علي شراء الخبز بالمركز، حيث سيتم تشغيل المخابز في الاماكن التي يقل متوسط نصيب الفرد فيها عن 3 أرغفة يومياً.