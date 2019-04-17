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محافظ المنيا : تشغيل 15 مخبزا جديدا بقرى مركز ملوى

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:48 م
محافظ المنيا : تشغيل 15 مخبزا جديدا بقرى مركز ملوى اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا - فريق المحافظات
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أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، عن بدء تشغيل 15 مخبزا جديدا بدائرة مركز ملوي ، من ضمن 61 مخبزا كان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد وافق على تشغيلهم بالمركز، استجابة للمحافظة، لزيادة الطلب علي شراء الخبز بالمركز، حيث سيتم تشغيل المخابز في الاماكن التي يقل متوسط نصيب الفرد فيها عن 3 أرغفة يومياً.

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن إجمالي المخابز الجديدة التي تم تشغيلها فعليا حتى الآن ، بلغ 41 ،حيث تم تشغيل 26 مخبزا في المرحلة الاولي ، وستعمل المخابز الـ15 بـ 10 قري بالمركز، كمرحلة ثانية لعدد من المخابز ، أنهت إجراءات الترخيص واستيفاء الضوابط المطلوبة ومطابقتها لاشتراطات التشغيل والمواصفات المحدّدة .
 
وتضم قائمة المخابز الجديدة التي سيتم تشغيلها 3 مخابز بقرية ديروط أم نخلة وهي مخبز "حنان متولي محمد، رشدي إسماعيل عبد العزيز، محمد جمال أحمد" و3 مخابز في قرية المعصرة وهى إبراهيم محمود عبد الحليم ، محمدة محمد عمر، خالد شحاته عبد النعيم"، ومخبز بقرية الاشمونين لأسامة محمود حسين ، وآخر بقلبا لعادل محمود عادل ، وفى قرية الحرية مخبز بإسم على إمبابى على ، ومخبز بعزبة مروان لمحمد محمد فنجارى ، واثنين بقرية تنده لعباس على عباس وبكر عبد المعز عبد الباقى ، ومخبز بقرية تونا الجبل لخالد سعيد عبد الرحيم وآخر بعزبة تونا لشهاب مطاوع عبد الجليل ومخبز في قرية العرين البحري لعزت معتمد عطا.
 
 

 

 


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