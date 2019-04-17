محافظ القليوبية يرفع درجة الاستعداد لاستقبال شم النسيم وأعياد الربيع

وأوضح المحافظ، أن مديريات التموين والصحة والطب البيطري اتخذت عدة إجراءات لاستقبال شم النسيم، حيث يتم شن حملات مكثفة من بداية شهر أبريل الجاري على محال بيع الأسماك المملحة والأغذية للتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، من خلال أخذ عينات من السلع المعروضة وإرسالها للمعامل ومن ثم إعدام الأغذية الفاسدة بشكل فورى حفاظا على صحة المواطنين، مضيفا أن مديرية التموين اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من التلاعب واستغلال التجار.

وأكد المحافظ، أنه تم التوجيه على رؤساء المدن برفع القمامة والاشغالات بالشوارع والحدائق والمتنزهات العامة بشكل فورى خلال الاحتفالات للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.

وأضاف، أن مديرية الصحة اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة حالات التسمم الغذائي، حيث تم منع الاجازات والراحات لجميع العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية وزيادة عدد الأطباء المناوبين بقسم الطوارئ، وكذا توفير كافة الأدوية والأمصال ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية خلال الاحتفالات.

واستطرد، أنه سيتم الدفع بسيارات الإسعاف فى أماكن التجمعات والحدائق العامة فى جميع مدن المحافظة تحسبا لحدوث أي حالات تسمم كما تم تجهيز فرق الإنقاذ النهري للتعامل مع أي حالات طارئة بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بنطاق المحافظة، وكذلك التأكد من توافر الأمصال بجميع المستشفيات والعيادات المتنقلة وتفعيل المركز الطبي الموجود بحدائق القناطر الخيرية ، مؤكدا أنه سوف يتم فتح جميع الحدائق والمتنزهات وكورنيش النيل بالمدن للمواطنين مجانا.