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محافظ القليوبية: افتتاح مستشفى قها خلال شهرين

الأربعاء، 17 أبريل 2019 03:00 ص
محافظ القليوبية: افتتاح مستشفى قها خلال شهرين الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، على حدوث إنفراجة قريبا فى مستوى الخدمات الصحية للمواطنين بالمحافظة، وتخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية ببنها، مشيرا إلى أنه تم ضغط الأعمال ببعض المستشفيات للانتهاء منها قريبا، من بينها مستشفى قها المركزى التى تخطت نسبة الأعمال بها الـ 95%، ومن المقرر افتتاحها خلال شهرين من الآن لتقديم خدمات لأبناء المحافظة.

وأضاف "عبد الحليم" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن نسبة الأعمال بمستشفى الخانكة المركزي، والقناطر الخيرية المركزي بغلت نحو 80%، وتم ضغط الأعمال لسرعة تسليمها وتقديم خدمة لائقة لأبناء تلك المدن، فيما قاربت أيضا على الانتهاء نسبة الأعمال بمستشفى كفر شكر المركزى، لتدخل الخدمة لخدمة محافظتي القليوبية والدقهلية والطريق الرابط بينهما.

وتابع محافظ القليوبية، أنه يتم حاليا العمل في تطوير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، لتكون مستشفى نموذجي، تقدم خدمة شاملة ضمن منظومة التأمين الصحي، مشيرا إلى أنه بدخول هذه المستشفيات الخدمة سيرتقى مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.


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