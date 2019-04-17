محافظ الإسماعيلية يناقش ترتيبات الاستفتاء مع رؤساء المحاكم والمحامى العام

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

ناقش اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، ترتيبات الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى تبدأ السبت القادم وحتى الأثنين، وذلك خلال زيارته لمقر مجمع محاكم الإسماعيلية، والتى رافقه خلالها المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة.

وتضمنت زيارة المحافظ لمجمع المحاكم الالتقاء بالمستشار محمود هاني رئيس محكمة الاستئناف لمدن القناة وسيناء، والمستشار نجاتي حبيب رئيس المحكمة الابتدائية، والمستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، والمستشار ياسر أبوغنيمة.

واستعرض المحافظ خلال الزيارة ما تم اتخاذه من ترتيبات واستعدادات لعملية الاستفتاء المرتقبة على التعديلات الدستورية الجديدة.

ومن ناحية أخرى، واصل محافظ الإسماعيلية اللقاء مع مجموعات من مختلف فئات شباب وفتيات المحافظة وشباب الجامعات من خلال عقد المؤتمرات والحوارات المفتوحة معهم وعقد مؤتمرا موسعا مع مجموعة كبيرة من شباب المحافظة، وذلك لتوضيح أهمية وحتمية ترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن فى نفوس أبنائنا ومشاركة الشباب جنبا الى جنب مع الأجهزة التنفيذية فى التوعية والتحذير من مخاطر حروب الجيل الرابع والغزو الفكري لعقول أبنائنا فى ظل التحديات التى تواجهها مصر.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن الشباب هم كلمة السر الحقيقية فى إعادة رسم مستقبل مصر كما أكد على أنه لابد من تفعيل دورهم فى نشر الوعي والتوعية التى تكفل تحقيق الاستقرار التام لمصر وعليهم دور كبير فى ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء للوطن، مؤكداعلى أن الجهاز التنفيذى للمحافظة يرحب بجميع الآراء والأفكار والمقترحات من الشباب من أجل تحقيق البناء والتنمية الحقيقية للمحافظة.