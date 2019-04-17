video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 18 أبريل 2019 12:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يناقش ترتيبات الاستفتاء مع رؤساء المحاكم والمحامى العام

الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:53 م
محافظ الإسماعيلية يناقش ترتيبات الاستفتاء مع رؤساء المحاكم والمحامى العام جانب من اللقاء
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
إضافة تعليق
ناقش اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، ترتيبات الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى تبدأ السبت القادم وحتى الأثنين، وذلك خلال زيارته  لمقر مجمع محاكم الإسماعيلية، والتى رافقه خلالها المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام للمحافظة.
 
وتضمنت زيارة المحافظ لمجمع المحاكم الالتقاء بالمستشار محمود هاني رئيس محكمة الاستئناف لمدن القناة وسيناء، والمستشار نجاتي حبيب رئيس المحكمة الابتدائية، والمستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، والمستشار ياسر أبوغنيمة.
 
واستعرض المحافظ خلال الزيارة ما تم اتخاذه من ترتيبات واستعدادات لعملية الاستفتاء المرتقبة على التعديلات الدستورية الجديدة.
 
ومن ناحية أخرى، واصل محافظ الإسماعيلية اللقاء مع مجموعات من مختلف فئات شباب وفتيات المحافظة وشباب الجامعات من خلال عقد المؤتمرات والحوارات المفتوحة معهم وعقد مؤتمرا موسعا مع مجموعة كبيرة من شباب المحافظة، وذلك لتوضيح أهمية وحتمية ترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن فى نفوس أبنائنا ومشاركة الشباب جنبا الى جنب مع الأجهزة التنفيذية فى التوعية والتحذير من مخاطر حروب الجيل الرابع والغزو الفكري لعقول أبنائنا فى ظل التحديات التى تواجهها مصر.
 
وأكد محافظ الإسماعيلية، أن الشباب هم كلمة السر الحقيقية فى إعادة رسم مستقبل مصر كما أكد على أنه لابد من تفعيل دورهم فى نشر الوعي والتوعية التى تكفل تحقيق الاستقرار التام لمصر وعليهم دور كبير فى ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء للوطن، مؤكداعلى أن الجهاز التنفيذى للمحافظة يرحب بجميع الآراء والأفكار والمقترحات من الشباب من أجل تحقيق البناء والتنمية الحقيقية للمحافظة.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. ندوة تثقيفية لحزب مستقبل وطن حول التعديلات الدستورية فى الإسماعيلية

التعديلات الدستوريه

دستور2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستوريه المقترحه

الدستور الجديد

الدستور المصرى




لا تفوتك
صور.. الوطنية للانتخابات: الاستفتاء يجرى من 19لـ21 أبريل بالخارج ومن 20 لـ22 بمصر

صور.. الوطنية للانتخابات: الاستفتاء يجرى من 19لـ21 أبريل بالخارج ومن 20 لـ22 بمصر

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

البحوث الفلكية: غرة شهر رمضان فلكيا الإثنين 6 مايو المقبل

البحوث الفلكية: غرة شهر رمضان فلكيا الإثنين 6 مايو المقبل

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة