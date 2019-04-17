محافظ أسيوط يتفقد مرفق النظافة الجديد ووحدة الانقاذ السريع ويوجه بالمتابعة المستمرة

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، مرفق النظافة والتجميل الجديد ووحدة الإنقاذ السريع بالحملة الميكانيكية بحى غرب، فى إطار خطة المحافظة للنهوض بمنظومة النظافة، التى تتماشى مع خطة الحكومة فى تطبيق منظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وفقًا لرؤية 2030 وتحقيق التنمية المستدامة، جاء ذلك خلال متابعته للعديد من المشروعات بالمحافظة احتفالا بالعيد القومى الذى يوافق 18 أبريل من كل عام يرافقه المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل سكرتير عام المحافظة ونبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة المساعد ومحمد البشير رئيس حى غرب وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع وأحمد ثابت مدير جهاز مرفق النظافة والتجميل والعديد من القيادات التنفيذية.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مرفق النظافة والتجميل الجديد الذى تم إنشاؤه مؤخرا تحت إشراف السكرتير المساعد للمحافظة وتعيين مدير تنفيذى له ودعمه بالعمالة، وضم معدات النظافة بحى شرق وحى غرب ووحدة الكنس الآلى للجهاز لتكون فى مكان واحد لسهولة السيطرة عليها وتحقيق أقصى استفادة منها من خلال وضع خطة منظمة للتشغيل للنهوض بمنظومة النظافة والتجميل والقضاء على تجمعات القمامة وتنظيف الشوارع والميادين من خلال ورديات تعمل على مدار 24 ساعة.

وقال نور الدين، أن المحافظة تولى ملف النظافة اهتمامًا كبيرًا لتقديم الخدمة بالمستوى اللائق والوصول بمنظومة النظافة للمستوى الحضارى الذى يرجوه المواطنين وبالشكل الذى يليق بالمحافظة كعاصمة للصعيد، وأن الفترة الماضية شهدت تدشين عدد كبير من المعدات وسيارات النظافة وحاويات القمامة وتوزيعها على الأحياء من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنيين، موجهًا المسئولين عن المرفق الجديد بضرورة العمل ليل نهار ومراعاة الصيانة الدورية للمعدات لكى لا تتهالك، ومراقبة عملية التشغيل حتى تتمكن من تنفيذ الواجبات المنوطة بها على الوجه الأكمل.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد وحدة الانقاذ السريع بمقر الحملة الميكانيكية لحى غرب وتفقد معدات الانقاذ من لوادر وجليدرات وحفارات وسيارات وتابع سير العمل.

كما قال اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط أن الحملات التموينية والرقابية الدورية بالمراكز والأحياء تمكنت من ضبط 550 بطاقة تموينية بحوزة صاحب مخبز من مركز منفلوط بغرض التلاعب والحصول على الدعم المخصص لأصحاب تلك البطاقات، مشددًا على ضرورة أن يتم صرف الخبز والسلع التموينية المقررة لكل بطاقة تموينية بمعرفة صاحب البطاقة أو أحد أفرادها المقيدين بها طبقًا للتعليمات المنظمة.

وأوضح محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، أنه ضبط أحد أصحاب المخابز الكائنة بمركز منفلوط بدائرة بندر ثان أسيوط وبحوزته 550 بطاقة تموينية وماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز القائم بتجميع البطاقات التموينية بغرض التلاعب والحصول على الدعم المخصص لأصحاب تلك البطاقات، وتم الضبط بمعرفة مفتشى المديرية ممدوح عماد رئيس الرقابة التجارية، ومصطفى عبد الحكيم رئيس الرقابة التموينية، وتم التحفظ على البطاقات التموينية، وتحرر المحضر ضد حامل البطاقات وإحالته للنيابة.



تفقد مرفق النظافة والحملة الميكانيكية لحي غرب



تفقد مرفق النظافة والحملة الميكانيكية لحي غرب



تفقد مرفق النظافة والحملة الميكانيكية لحي غرب



تفقد مرفق النظافة والحملة الميكانيكية لحي غرب



تفقد مرفق النظافة والحملة الميكانيكية لحي غرب



تفقد مرفق النظافة والحملة الميكانيكية لحي غرب