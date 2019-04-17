مجلس النواب الليبى يستنكر الدعم القطرى والتركى للإرهاب بالمال والسلاح

كتب أحمد جمعة

طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي النيابية فى مجلس النواب الليبى، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن والمجتمع الدولي بلجم دولتي قطر وتركيا للكف عن التدخل في شؤون ليبيا الداخلية والعمل على دعم القوات المسلحة الليبية في حربها على أخر معاقل الإرهاب في طرابلس ورفع حظر التسليح عنها.

واستنكرت اللجنة فى بيانها التدخل القطري والتركى السافر وغير مقبول بدعم الإرهاب والتطرف بالمال والسلاح لتبقى البلاد في حالة فوضى وعدم إستقرار وأخرها التصريحات القطرية في الأمم المتحدة المناهضة للقوات المسلحة الليبية في حربها ضد الإرهاب وتطهير العاصمة من ميليشيات المال والإرهاب.

وأدانت اللجنة انتهاك البوارج الحربية التركية للمياه الإقليمية في محاولة بائسة لدعم المجموعات الإرهابية من خلال المنافذ البحرية والجوية بمدينتي طرابلس وزوارة.