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ماكرون: ترميم كاتدرائية نوتردام التاريخية سيستغرق 5 سنوات

الأربعاء، 17 أبريل 2019 02:33 ص
ماكرون: ترميم كاتدرائية نوتردام التاريخية سيستغرق 5 سنوات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
كتب محمد جمال
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أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أنه يرغب في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام الشهيرة فى باريس خلال 5 سنوات، وذلك بعد أن تضررت جراء حريق هائل أول أمس الإثنين.

وقال ماكرون فى خطاب متلفز له، أمس الثلاثاء: "سنعيد بناء نوتردام حتى تكون أجمل.. وأرغب فى إنجاز ذلك خلال 5 سنوات، وبإمكاننا أن نحقق ذلك".

وتابع: "بإمكاننا تحويل هذه الكارثة إلى فرصة للتوحد بعد أن فكرنا بشكل معمق في ما كنا وما يجب أن نكون.. وعلينا أن نصبح أفضل مما عليه الحال الآن، وعلينا أن نجد سبيلا لمشروعنا الوطنى".

وأكد الرئيس الفرنسى: "علينا أن نعمل الآن"، مضيفا: "نحن سنعمل وسننجح".

وبشأن نتائج "المناقشات الوطنية" حول إيجاد سبل لتجاوز الأزمة الحالية مع حراك "السترات الصفراء"، أكد ماكرون أنه من السابق لأوانه الإعلان عن انتهاء المناقشات. وأضاف أنه سيوجه كلمة أخرى إلى الشعب بهذا الخصوص قريبا.

تجدر الإشارة إلى أن ماكرون كان بصدد تقديم بيان حول نتائج "المناقشات الوطنية" لتسوية الوضع ى البلاد يوم الاثنين، لكنه ألغى خطابه بسبب اندلاع الحريق في كاتدرائية نوتردام وسط باريس.


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إيمانويل ماكرون

فرنسا

نوتردام

كاتدرائية نوتردام

حريق نوتردام




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