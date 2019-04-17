مؤشرات انتخابات الصيادلة.. تقدم ثروت حجاج على مقعد النقيب العام بـ8 محافظات

أوضحت المؤشرات الأولية لعمليات فرز الأصوات، بانتخابات التجديد النصفى لنقابة الصيادلة، تقدم الدكتور ثروت حجاج، على مقعد النقيب العام، فى 8 محافظات، على أقرب منافسيه الدكتور كرم كردى، بالتزامن مع استمرار فرز الأصوات بالمحافظات.

وأحرز المرشح على مقعد النقيب العام للصيادلة، تقدما فى محافظات: الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، دمياط، بورسعيد، المنوفية، جنوب سيناء وسوهاج.

وفتحت لجان الانتخابات بنقابة الصيادلة أبوابها، منذ التاسعة صباحًا؛ واستمر الأعضاء فى الإدلاء بأصواتهم حتى السابعة مساء موعد غلق باب الاقتراع.

ويتنافس فى الانتخابات 624 مرشحًا، بينهم 13 مرشحًا على مقعد النقيب العام للصيادلة، و68 مرشحًا على مقاعد أعضاء المجلس البالغ عددها 12 مقعدًا.