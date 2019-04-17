video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 17 أبريل 2019 10:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

مؤتمر القيادات الشبابية الأفريقية يطالب ببنك أفريقي لدعم الشباب في التعليم

الأربعاء، 17 أبريل 2019 09:26 م
مؤتمر القيادات الشبابية الأفريقية يطالب ببنك أفريقي لدعم الشباب في التعليم رئيس الجامعة
الفيوم رباب الجالي
إضافة تعليق

أعلنت اللجنة العلمية لمؤتمر القيادات الأفريقية الشبابية بجامعة الفيوم عن توصيات المؤتمر تحت رعاية الدكتور أشرف رحيل رئيس جامعة الفيوم ورئيس المؤتمر والدكتور عدلي سعداوي امين عام المؤتمر.

وتمثلت التوصيات في إنشاء بنك أفريقي لدعم الشباب في التعليم والعمل وفتح الحدود لدعم الاتصال للتجارة والعلاقات الإنسانية ودعم تعاون الدول الإفريقية لتجاوز الأزمات وتفعيل الدور السياسي للمرأة الإفريقية ودعم وصولها للمناصب القيادية وتفعيل التكامل بكافة صوره بين دول القارة تبعًا لإمكانات كل دولة والإصرار على وجود عملة موحدة لدول القارة لتحقيق نمو أفضل للإقتصاد والتجارة ودعم الإستمرار في مبادرة تمكين الشباب الإفريقي وحقه في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحقوقه في التدريب والتأهيل والتأكيد على إستقرار الأنظمة السياسية لدول القارة لما له من دور في تحقيق التنمية واستقرارها والتأكيد على تقوية مؤسسات الاتحاد الإفريقي وتطوير دورها وترسيخ مبادئ حفظ الأمن والسلام عن طريق نزع السلاح من المليشيات والمعارضة ودمجها بالقوات النظامية بما يحقق الإستقرار للدول وقيم التعايش مع الآخر.

السعي لتحقيق الوحدة الإفريقية من خلال إعلام إفريقي يدعو إلى تحقيقها وإحترام آراء الشباب السياسية والعمل على تمكينهم من المؤسسات والبرلمانات والأحزاب السياسية.

منع المنظمات الأجنبية من ممارسة نشاطها في التدخل لحل النزاعات والصراعات الداخلية لدول أفريقيا النامية وفتح الجامعات الأفريقية للشباب للتعليم والعمل والعمل على تبني مبادرة تحمل رسوم تعليم الشباب الإفريقي وإنشاء قطار يربط الدول الأفريقية ويساعد على اتصال الشباب والتأكيد على حقوق الشباب والمرأة في الإعلام وتوعية المجتمع والشباب الأفريقي بأخطار الفكر المتطرف وتوحيد المناهج الدراسية على مستوى القارة ودعم مفاهيم الهوية الأفريقية والمواطنة والإنتماء للقارة وتعريف الشباب بأجندة التنمية المستدامة 2063 ودعم التوجه نحو التصنيع المحلي بالإستعانة بدول القارة الخبيرة لزيادة التنمية وخلق فرص العمل.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دور الشباب والمرأة فى التنمية والنمو الاقتصادى بأفريقيا ..ندوة بجامعة الفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم

أخبار محافظة الفيوم

المحافظات

أخبار المحافظات

أخبار مصر




لا تفوتك
صور.. الوطنية للانتخابات: الاستفتاء يجرى من 19لـ21 أبريل بالخارج ومن 20 لـ22 بمصر

صور.. الوطنية للانتخابات: الاستفتاء يجرى من 19لـ21 أبريل بالخارج ومن 20 لـ22 بمصر

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

وفد مصرى رفيع المستوى يزور الخرطوم للتأكيد على دعم خيارات الشعب السودانى

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

الهيئات الإعلامية تستعد للاستفتاء على التعديلات الدستورية.."العامة للاستعلامات" تتلقى 555 طلبا من المراسلين الأجانب للتغطية.. "الأعلى للإعلام" يناشد جميع الوسائل بالالتزام بالمهنية.. وغرفة عمليات لـ"الإعلاميين"

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

سفير مصر ببريطانيا لـ"اليوم السابع" من لندن: 2مليار جنيه إسترلينى حجم التبادل التجارى وعلى بريطانيا استئناف الطيران لشرم الشيخ.. 415ألف سائح زاروا مصر.. ومحمد صلاح حقق نجاحا استثنائيا ونموذجا للاجتهاد والانضباط

البحوث الفلكية: غرة شهر رمضان فلكيا الإثنين 6 مايو المقبل

البحوث الفلكية: غرة شهر رمضان فلكيا الإثنين 6 مايو المقبل

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

غدا.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 25 درجة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة