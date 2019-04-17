مؤتمر القيادات الشبابية الأفريقية يطالب ببنك أفريقي لدعم الشباب في التعليم

الفيوم رباب الجالي

أعلنت اللجنة العلمية لمؤتمر القيادات الأفريقية الشبابية بجامعة الفيوم عن توصيات المؤتمر تحت رعاية الدكتور أشرف رحيل رئيس جامعة الفيوم ورئيس المؤتمر والدكتور عدلي سعداوي امين عام المؤتمر.

وتمثلت التوصيات في إنشاء بنك أفريقي لدعم الشباب في التعليم والعمل وفتح الحدود لدعم الاتصال للتجارة والعلاقات الإنسانية ودعم تعاون الدول الإفريقية لتجاوز الأزمات وتفعيل الدور السياسي للمرأة الإفريقية ودعم وصولها للمناصب القيادية وتفعيل التكامل بكافة صوره بين دول القارة تبعًا لإمكانات كل دولة والإصرار على وجود عملة موحدة لدول القارة لتحقيق نمو أفضل للإقتصاد والتجارة ودعم الإستمرار في مبادرة تمكين الشباب الإفريقي وحقه في ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وحقوقه في التدريب والتأهيل والتأكيد على إستقرار الأنظمة السياسية لدول القارة لما له من دور في تحقيق التنمية واستقرارها والتأكيد على تقوية مؤسسات الاتحاد الإفريقي وتطوير دورها وترسيخ مبادئ حفظ الأمن والسلام عن طريق نزع السلاح من المليشيات والمعارضة ودمجها بالقوات النظامية بما يحقق الإستقرار للدول وقيم التعايش مع الآخر.

السعي لتحقيق الوحدة الإفريقية من خلال إعلام إفريقي يدعو إلى تحقيقها وإحترام آراء الشباب السياسية والعمل على تمكينهم من المؤسسات والبرلمانات والأحزاب السياسية.

منع المنظمات الأجنبية من ممارسة نشاطها في التدخل لحل النزاعات والصراعات الداخلية لدول أفريقيا النامية وفتح الجامعات الأفريقية للشباب للتعليم والعمل والعمل على تبني مبادرة تحمل رسوم تعليم الشباب الإفريقي وإنشاء قطار يربط الدول الأفريقية ويساعد على اتصال الشباب والتأكيد على حقوق الشباب والمرأة في الإعلام وتوعية المجتمع والشباب الأفريقي بأخطار الفكر المتطرف وتوحيد المناهج الدراسية على مستوى القارة ودعم مفاهيم الهوية الأفريقية والمواطنة والإنتماء للقارة وتعريف الشباب بأجندة التنمية المستدامة 2063 ودعم التوجه نحو التصنيع المحلي بالإستعانة بدول القارة الخبيرة لزيادة التنمية وخلق فرص العمل.